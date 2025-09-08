День міста Кам’янське-2025 на Дніпропетровщині: як і коли відзначають свято єдності і перемоги

Кам’янське на Дніпропетровщині — один із найпотужніших металургійних центрів України, омріяна мета ворога, який прагне підкорити ключові промислові регіони нашої країни.

За часів СРСР місто мало назву Дніпродзержинськ на честь радянського чекіста і кривавого терориста Фелікса Дзержинського, а сьогодні повернуло своє історичне ім’я — Кам’янське.

Жителі міста пишаються тим, що Кам’янське є малою батьківщиною визначних спортсменів — чемпіона світу з важкої атлетики Владислава Бойка та олімпійця-боксера Андрія Сіверіна — і виховує нове покоління майбутніх українських зірок.

Коли Кам’янське святкує День міста і чи відома програма заходів — дізнайся з матеріалу.

Коли День міста Кам’янське

День міста Кам’янське традиційно відзначають у третю суботу вересня, у 2025 році це 20 число.

Але зазвичай програма святкування не обмежується одним днем, а охоплює ще й попередні два-три дні. Саме так було минулого, 2024, року.

Раніше свято припадало на 3 червня, у день, коли поселення вперше отримало офіційний статус міста у революційній Росії (у 1917 році).

Проте у 2010 році дату перенесли: Україна прагне відійти від радянської пропаганди та символіки, тож нова дата дозволила відзначати свято в дійсно історичному контексті.

Насправді Кам’янське відраховує свою історію від 1750 року — року, коли на берегах Дніпра, на ділянці з найглибшим фарватером, виникло перше постійне поселення. Отже:

У 2025 році Кам’янському виповнюється 275 років.

План заходів до Дня міста Кам’янське

Програма заходів до Дня міста-2025 поки не оприлюднена: Дніпропетровщина день у день стає об’єктом обстрілів росіян, тож організація масових заходів пов’язана з підвищеним ризиком для містян та гостей міста.

Але про скасування урочистостей у відкритих джерелах інформації немає, і можна припустити, що святкування Дня міста Кам’янське все ж відбудеться.

Озираючись назад, згадаємо, що минулого року на свято можна було відвідати театралізовану екскурсію історичною частиною міста, Музей історії міста запросив на виставку, а усі охочі могли задонатити, долучившись до благодійного марафону на користь ЗСУ.

Також в культурних закладах Кам’янського пройшли концерти та вистави.

Більше інформації можна шукати ближче до дати святкування на сайті Кam.gov.ua.

Читай також про відпочинок у Дніпропетровській області: музеї, парки та природа — куди поїхати у відпустку на у вихідні та чим надихнутися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!