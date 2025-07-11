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День города Конотоп 2025: почему дату перенесли с осени на лето

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 июля 2025, 11:15
День города Конотоп 2025
Фото Facebook

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