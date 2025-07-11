День города Конотоп 2025: почему дату перенесли с осени на лето

Некоторые города Украины после полномасштабного вторжения РФ перенесли празднование своих “дней рождения” на другую дату. Это касается и Конотопа. Читай, когда День города Конотоп 2025 года.

День города Конотоп 2025

С 2022 года громада Конотопа празднует День города во вторую субботу июля. Такое решение было принято депутатами во время сессии городского совета Конотопа. Раньше празднование было 6 сентября.

Согласно новым изменениям в Уставе территориальной громады, теперь официально определено: “Памятной датой города является вторая суббота июля — День города, который ежегодно отмечается. Этот день выбран в честь победы украинского войска и его союзников над московской армией в Конотопской битве, продолжавшейся с 6 по 9 июля”.

Такой перенос празднования с сентября на июль стал частью процесса дерусификации и лишения последствий колониального наследия. Кроме того, перед принятием решения было изучено мнение жителей Конотопской общины. Новая дата призвана подчеркнуть значение одной из величайших побед украинской армии в истории и напомнить о героической Конотопской битве 1659 года.

Интересные факты о Конотопе

Конотоп стал известен на всю Украину благодаря Конотопской битве 1659 года, когда казацкое войско Ивана Выговского вместе с союзниками нанесло поражение московской армии.

Город часто ассоциируется с ведьмами из-за знаменитой повести Григория Квитки-Основьяненко Конотопська відьма.

Конотоп — важный транспортный центр Северной Украины. Здесь расположен один из крупнейших железнодорожных узлов страны, через который проходят десятки поездов по разным направлениям.

Название города имеет интересное происхождение. По одной из версий, она ушла от слов “кони топнут”, потому что когда-то здесь были заболоченные места, где тонули лошади. Другая легенда связывает название с казаком Конотопом, который поселился на этих землях.

Город ассоциируется с известной повестью, по мотивам которой, кстати, сделали театральную постановку, и она стала фурором в Украине. Читай, какие театральные постановки захватили Украину и чем запоминается Конотопська відьма.

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