День міста Конотоп 2025: чому дату перенесли з осені на літо

Деякі міста України після повномасштабного вторгнення РФ перенесли святкування своїх “днів народження” на іншу дату. Це стосується і Конотопа. Читай, коли День міста Конотоп 2025.

День міста Конотоп 2025

З 2022 року Конотопська громада святкує День міста у другу суботу липня. Таке рішення було ухвалене депутатами під час сесії Конотопської міської ради. Раніше святкування було 6 вересня.

Згідно з новими змінами до Статуту територіальної громади, тепер офіційно визначено: “Пам’ятною датою міста є друга субота липня — День міста, який відзначається щороку. Цей день обрано на честь перемоги українського війська та його союзників над московською армією у Конотопській битві, що тривала з 7 по 9 липня 1659 року”.

Таке перенесення святкування з вересня на липень стало частиною процесу дерусифікації та позбавлення наслідків колоніальної спадщини. Окрім цього, перед прийняттям рішення було вивчено думку мешканців Конотопської громади. Нова дата покликана підкреслити значення однієї з найвизначніших перемог української армії в історії та нагадати про героїчну Конотопську битву 1659 року.

Цікаві факти про Конотоп

Конотоп став відомим на всю Україну завдяки Конотопській битві 1659 року, коли козацьке військо Івана Виговського разом із союзниками завдало поразки московській армії.

Місто часто асоціюється з відьмами через знамениту повість Григорія Квітки-Основ’яненка Конотопська відьма.

Конотоп — важливий транспортний центр Північної України. Тут розташований один із найбільших залізничних вузлів країни, через який проходять десятки потягів у різних напрямках.

Назва міста має цікаве походження. За однією з версій, вона пішла від слів “кони топнуть”, бо колись тут були заболочені місця, де тонули коні. Інша легенда пов’язує назву з козацьким козаком Конотопом, який оселився на цих землях.

Місто асоціюється з відомою повістю, за мотивами якої, до речі, зробили театральну постановку, і вона стала фурором в Україні. Читай, які театральні постановки захопили Україну і чим запам’ятовується Конотопська відьма.

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