Стиль життя Свята

День міста Конотоп 2025: чому дату перенесли з осені на літо

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Липня 2025, 11:15
День міста Конотоп 2025
Фото Facebook

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