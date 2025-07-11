День міста Конотоп 2025: чому дату перенесли з осені на літо

Фото Facebook Деякі міста України після повномасштабного вторгнення РФ перенесли святкування своїх “днів народження” на іншу дату. Це стосується і Конотопа. Читай, коли День міста Конотоп 2025. День міста Конотоп 2025 З 2022 року Конотопська громада святкує День міста у другу суботу липня. Таке рішення було ухвалене депутатами під час сесії Конотопської міської ради. Раніше святкування було 6 вересня. Згідно з новими змінами до Статуту територіальної громади, тепер офіційно визначено: “Пам’ятною датою міста є друга субота липня — День міста, який відзначається щороку. Цей день обрано на честь перемоги українського війська та його союзників над московською армією у Конотопській битві, що тривала з 7 по 9 липня 1659 року”. Таке перенесення святкування з вересня на липень стало частиною процесу дерусифікації та позбавлення наслідків колоніальної спадщини. Окрім цього, перед прийняттям рішення було вивчено думку мешканців Конотопської громади. Нова дата покликана підкреслити значення однієї з найвизначніших перемог української армії в історії та нагадати про героїчну Конотопську битву 1659 року. Читати на тему Це варто побачити! Фільм Конотопська відьма скоро виходить у широкий прокат — що в ньому особливого Тут знялися українські військові, а також використали трофейну техніку росіян! І це ще не все! Цікаві факти про Конотоп Конотоп став відомим на всю Україну завдяки Конотопській битві 1659 року, коли козацьке військо Івана Виговського разом із союзниками завдало поразки московській армії. Місто часто асоціюється з відьмами через знамениту повість Григорія Квітки-Основ’яненка Конотопська відьма.Конотоп — важливий транспортний центр Північної України. Тут розташований один із найбільших залізничних вузлів країни, через який проходять десятки потягів у різних напрямках. Назва міста має цікаве походження. За однією з версій, вона пішла від слів “кони топнуть”, бо колись тут були заболочені місця, де тонули коні. Інша легенда пов’язує назву з козацьким козаком Конотопом, який оселився на цих землях. Місто асоціюється з відомою повістю, за мотивами якої, до речі, зробили театральну постановку, і вона стала фурором в Україні. Читай, які театральні постановки захопили Україну і чим запам’ятовується Конотопська відьма. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter