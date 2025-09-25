День города Умань 2025: дата праздника и история основания городка

Ежегодно уманцы и гости города отмечают День города Умань — праздник, посвященный истории и современности этого живописного уголка Черкащины. Читай в материале, когда будет День города Умань, какая праздничная программа ждет его и истории основания города.

День города Умань: дата и праздничная программа

Традиционно дата празднования выпадает на первую субботу октября. В 2025 году День города Умань будут отмечать 4 октября, ведь это первая суббота месяца. Праздник символизирует единство общества, благодарность защитникам и любовь к родной земле, особенно во времена вызовов.

К сожалению, точной информации о программе мероприятий или чего-то подобного нет, поэтому рекомендуем тебе следить за официальным сайтом Уманского городского совета.

Город Умань: история основания

История Умани уходит в глубокую древность. Название города происходит от реки Умы (ныне Уманка), которая упоминается в летописях еще в 1497 г. Однако официальной датой основания считается 1616 — первое письменное упоминание о поселении в документах Речи Посполитой.

Тогда Умань считалась крепостью на границе с Диким Полем, защищая от набегов крымских татар. В 17 веке город стал центром казацких событий: во время Освободительной войны Богдана Хмельницкого 1648 г. здесь сформирован Уманский полк, а Иван Ганжа стал первым полковником. После Андрусовского перемирия 1667 Умань вернулась под власть Польши.

С 1726 года город принадлежал магнатам Потоцким, которые активно развивали его: строили замок, монастыри, школы. 1764 Станислав Потоцкий основал школу на 400 учеников, превратив Умань в образовательный центр.

Но 1768 стал трагическим: во время Колиевщины гайдамаки под руководством Гонты и Железняка взяли город, что привело к массовой резне поляков и евреев. После Второго раздела Польши 1793 Умань вошла в состав Российской империи как уездный город Киевской губернии.

В 19 в. город расцвел благодаря тем же Потоцким. 1796-1802 — это время создания легендарного Софиевского парка, подарка Станислава Потоцкого жене Софии. Город стал торговым и культурным центром, с ярмарками и ремесленными цехами.

А уже 20 век принес испытания: революции, две мировые войны, Холокост, когда погибло более 20 тысяч евреев. После 1944 г. полным ходом шло восстановление в составе УССР.

Сегодня Умань — современный город с населением около 80 тысяч, центр туризма образования и развития: реставрация достопримечательностей, фестивали, паломничество хасидов на Рош га-Шана. День города — это возможность вспомнить героическое прошлое и строить будущее. Город гордится своей историей, объединяющей казацкий дух и богатое наследие.

