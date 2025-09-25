День міста Умань 2025 року: дата свята та історія заснування містечка

Щороку уманці та гості міста відзначають День міста Умань — свято, присвячене історії та сьогоденню цього мальовничого куточка Черкащини. Читай у матеріалі, коли буде День міста Умань, яка святкова програма чекає на нього та історію заснування містечка.

День міста Умань: дата та святкова програма

Традиційно дата святкування припадає на першу суботу жовтня. У 2025-му році День міста Умань відзначатимуть 4 жовтня, адже це перша субота місяця. Свято символізує єдність громади, вдячність захисникам та любов до рідної землі, особливо в часи викликів.

На жаль, точної інформації щодо програми заходів чи чогось подібного немає, тому рекомендуємо тобі стежити за офіційним сайтом Уманської міської ради.

Місто Умань: історія заснування

Історія Умані сягає глибокої давнини. Назва міста походить від річки Уми (нині Уманка), яка згадується в літописах ще 1497 р. Однак офіційною датою заснування вважається 1616 рік – перша писемна згадка про поселення в документах Речі Посполитої.

Тоді Умань вважалась фортецею на кордоні з Диким Полем, захищаючи від набігів кримських татар. У 17 столітті місто стало центром козацьких подій: під час Визвольної війни Богдана Хмельницького 1648 тут сформовано Уманський полк, а Іван Ганжа став першим полковником. Після Андрусівського перемир’я 1667 року Умань повернулася під владу Польщі.

З 1726 місто належало магнатам Потоцьким, які активно розвивали його: будували замок, монастирі, школи. 1764 року Станіслав Потоцький заснував школу на 400 учнів, перетворивши Умань на освітній центр.

Але 1768 рік став трагічним: під час Коліївщини гайдамаки під проводом Гонти та Залізняка взяли місто, що призвело до масової різанини поляків і євреїв. Після Другого поділу Польщі 1793 року Умань увійшла до складу Російської імперії як повітове місто Київської губернії.

У 19 ст. місто розквітло завдяки тим же Потоцьким. 1796-1802 — це час створення легендарного Софіївського парку, подарунка Станіслава Потоцького дружині Софії. Місто стало торговим і культурним осередком, з ярмарками та ремісничими цехами.

А вже 20 століття принесло випробування: революції, дві світові війни, Голокост, коли загинуло понад 20 тисяч євреїв. Після 1944 р. повним ходом йшла відбудова в складі УРСР.

Сьогодні Умань — сучасне місто з населенням близько 80 тисяч, центр туризму освіти та розвитку: реставрація пам’яток, фестивалі, паломництво хасидів на Рош га-Шана. День міста — це нагода згадати героїчне минуле та будувати майбутнє. Місто пишається своєю історією, що поєднує козацький дух та багату спадщину.

