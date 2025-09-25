Стиль життя Свята

День міста Умань 2025 року: дата свята та історія заснування містечка

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Вересня 2025, 18:30 3 хв.
день міста умань 2025
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь