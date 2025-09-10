День города Житомир: когда отмечают праздник и какая программа мероприятий

Житомир — один из немногих городов, празднующий целых два дня своего города. Читай в материале, когда местные жители отмечают праздник и какая программа мероприятий существует на время празднования.

День города Житомир: дата праздника и список празднований

Житомир будет праздновать свой день, а точнее — свои дни, совсем скоро — во вторые выходные сентября, а именно 13-14 числа. Житомир является одним из старейших городов, и в этом году ему исполнится 1141 год, что является весомым числом всех городов Украины.

Что касается программы мероприятий, то в этом году она уникальна — местные власти приняли решение растянуть ее на весь сентябрь! И мероприятий вполне достаточно, чтобы выбрать что-то, что будет тебе по душе.

Например, 12 сентября состоится открытие выставочного проекта Башня: шаги памяти, и продлится эта выставка до 21 числа. Также в этот же день ты имеешь возможность узнать больше информации о Житомире — в Доме украинской культуры будут проходить лекции по этому поводу.

13 сентября в День города Житомир тебя ждет арт-пикник у арки Художественные ворота. В том же месте примерно в 12 часов начнется выступление коллектива Казацкая берегиня, хора ветеранов Дворца культуры, выступление ансамбля Родослав.

20 сентября состоится мероприятие военно-патриотического воспитания для детей и молодежи от пластунов. Это событие произойдет в Шодуаровском парке.

27 сентября у кинотеатра Октябрь, на площади Королева, с 13 часов состоится фестиваль Люди-Титаны. В этот же день в Гидропарке с 11:00 будет турнир по плаванию на открытой воде.

Другие мероприятия, которые пройдут в День города Житомир:

11.09.2025 — информационно-просветительская встреча с известным писателем Сергеем Жаданом;

12.092025 — вручение стипендий лучшим спортсменам города городского головы;

13.09.2025 — проект #ТвориЖитомир

13.09.2025, 20.09.2025, 27.09.2025 — Экскурсии по городу #PROЖитомир;

14.09.2025 — молодежные танцы Gateway to dance;

26.09.2025 — выступление первого городского детского оркестра Richter Kids;

27.09.2025 — выступление детского эстрадного оркестра Jazz Teen Band города Николаев;

27.09.2025 — открытый городской турнир по боксу памяти Андрея Линийчука КЕЛЬТА;

28.09.25 — пленэр под открытым небом Город глазами детей от Художественной школы имени Виктора Шкуринского.

