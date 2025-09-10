День міста Житомир: вересневий розклад цікавих подій у місті

Житомир — одне з небагатьох населених пунктів, які святкують цілих два Дні свого міста. Читай у матеріалі, коли місцеві жителі відзначатимуть свято та яка програма заходів з цієї нагоди.

День міста Житомир: дата свята та перелік святкувань

Житомир святкуватиме свій день, а точніше — свої дні, зовсім скоро — у другі вихідні вересня, а саме 13-14 числа. Це одне з найстаріших міст України, і цьогоріч йому виповниться 1141 рік.

Щодо програми заходів, то цього року вона унікальна — місцева влада ухвалила рішення розтягнути її на весь вересень! І заходів цілком достатньо, щоб обрати те, що буде тобі до душі.

Наприклад, 12 вересня відбудеться відкриття виставкового проекту Вежа: кроки пам’яті, і триватиме ця виставка до 21 числа. Також цього ж дня ти маєш можливість дізнатися більше інформації про Житомир — у Домі української культури відбуватимуться лекції про місто.

13 вересня у День міста Житомир на тебе чекатиме арт-пікнік біля арки Мистецькі ворота. У тому ж місці о 12 годині почнеться виступ колективу Козацька берегиня, хору ветеранів Палацу культури, виступ ансамблю Родослав.

20 вересня відбудеться захід військово-патріотичного виховання для дітей та молоді від пластунів. Ця подія буде у Шодуарівському парку.

27 вересня біля кінотеатру Жовтень, на майдані Корольова, о 13 годині стартує фестиваль Люди-Титани. Цього ж дня, у Гідропарку з 11:00 буде турнір із плавання на відкритій воді.

Інші заходи, які будуть проходити у День міста:

11.09.2025 — зустріч з відомим письменником Сергієм Жаданом;

12.092025 — вручення стипендій кращим спортсменам міста від міського голови;

13.09.2025 — проект #ТвориЖитомир

13.09.2025, 20.09.2025, 27.09.2025 — екскурсії містом #PROЖитомир;

14.09.2025 — молодіжні танці Gateway to dance;

26.09.2025 — виступ першого міського дитячого оркестру Richter Kids;

27.09.2025 — виступ дитячого естрадного оркестру Jazz Teen Band міста Миколаїв;

27.09.2025 — відкритий міський турнір з боксу пам’яті Андрія Лінійчука КЕЛЬТА;

28.09.25 — пленер просто неба Місто очима дітей від Художньої школи імені Віктора Шкуринського.

Зовсім скоро відзначатиме свій день народження і Дніпро. Читай у матеріалі, коли буде День міста Дніпро та яким буде свято мегаполіса.

