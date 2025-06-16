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День государственной службы 2025: дата, когда и как возник праздник и кого чествуют

Ольга Петухова, редактор сайта 16 июня 2025, 11:50
день государственного служащего
Фото Unsplash

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