День государственной службы 2025: дата, когда и как возник праздник и кого чествуют

Ежегодно летом в Украине отмечают профессиональный праздник госслужащих — День государственной службы, совпадающий с Днем государственной службы Организации Объединенных Наций. Какого числа празднуют и почему был введен праздник — в материале.

Когда День государственной службы Украины

День государственной службы Украины традиционно отмечается 23 июня.

Эта дата выбрана неслучайно: в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашавшую 23 июня Всемирным днем ​​государственной службы. Так ООН решила подчеркнуть важность дела госслужащих для укрепления демократии и социальной справедливости во всем мире.

В Украине профессиональный праздник День государственной службы Украины начали отмечать с 2003 года. Тогдашний президент Леонид Кучма обосновал необходимость отметить работу госслужащих, указав в своем указе от 4 апреля, что эти специалисты играют крайне важное значение в становлении Украины как суверенного, независимого, демократического, правового государства.

И хотя праздник в Украине не выходной, он является прекрасной возможностью еще раз осознать, что за каждым социальным проектом или государственной реформой стоят десятки тысяч специалистов, от которых напрямую зависит благосостояние страны и законность всех процедур, связанных с ее жизнью.

Как отмечают День государственного служащего Украины

В День государственного служащего Украины чествуют всех должностных лиц, независимо от их ранга: от государственных служащих центральных органов власти до специалистов на местах.

По случаю праздника Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы организует конкурс Лучший государственный служащий, в котором каждый год выбирают самых успешных профессионалов, способствующих реформам и работающих на имидж порядочного честного госслужащего, деятельности которого вызывает доверие граждан к государственным институтам.

Именно их истории и достижения показывают, насколько важна государственная служба, и что она выполняется в интересах граждан. Государство же демонстрирует, что ценит преданность и компетентность своих работников.

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