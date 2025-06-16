День державної служби 2025: дата, коли і як виникло свято і кого вшановують

Фото Unsplash Щороку влітку в Україні відзначають професійне свято держслужбовців — День державної служби, який збігається з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй. Якого числа святкують і чому було започатковане свято — у матеріалі. Коли День державної служби України День державної служби України традиційно відзначають 23 червня. Ця дата вибрана не випадково: у грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою проголосила 23 червня Всесвітнім днем державної служби. Так ООН вирішила підкреслити важливість справи держслужбовців для процесу зміцнення демократії й соціальної справедливості в усьому світі. Читати на тему Новий старт після окупації: держава запустила програму грошової підтримки дітей Україна підтримує найвразливіших: діти, що пережили окупацію, отримають фінансову допомогу для адаптації та реінтеграції. В Україні професійне свято День державної служби України почали відзначати з 2003 року. Тодішній президент Леонід Кучма обґрунтував необхідність вшанувати роботу держслужбовців, вказавши у своєму указі від 4 квітня, що ці фахівці відіграють вкрай важливе значення у становленні України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави. І хоча свято в України не є вихідним, але воно є відмінною нагодою вкотре усвідомити, що за кожним соціальним проектом чи державною реформою стоять десятки тисяч фахівців, від яких напряму залежить добробут країни та законність усіх процедур, пов’язаних з її життям. Як відзначають День державного службовця України У День державного службовця України вшановують всіх посадовців, незалежно від їхнього рангу: від державних службовців центральних органів влади до спеціалістів на місцях. З нагоди свята Національне агентство України з питань державної служби організовує конкурс Кращий державний службовець, у якому щороку обирають найуспішніших професіоналів, які сприяють реформам та працюють на імідж порядного чесного держслужбовця, через діяльність якого у громадян виникає довіра до державних інституцій.Саме їхні історії та здобутки показують, наскільки важливою є державна служба, і що вона виконується в інтересах громадян. А держава демонструє, що цінує відданість і компетентність своїх працівників. Дізнайся також більше про інші значимі державні, міжнародні та релігійні свята червня 2025 року. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter