Стиль жизни Праздники

День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ 2025 года: праздник невидимых героев неба

Ольга Петухова, редактор сайта 30 ноября 2025, 06:00 2 мин.
День радиотехнических войск 2025
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь