День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ 2025 года: праздник невидимых героев неба

Традиционно 30 ноября мы поздравляем с праздником тех, кто стоит на страже нашего неба — военнослужащих радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Больше о труде и победах тех, кто первым видит врага в воздухе — в нашем материале.

День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ

Праздник был основан ещё в 2010 году благодаря приказу тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля. Его главной целью стало показать, насколько важна радиотехническая служба, и поднять престиж профессии, которая часто остаётся незаметной для гражданского мира.

Радиотехнические войска — это действительно невидимые герои обороны: они не летают на самолётах и не стреляют из орудий, но именно они первыми видят врага в небе.

Радиотехники никогда не прячутся в укрытии во время атак врага. Их задача — выявить опасную цель как можно быстрее и передать эту информацию на командные пункты.

А затем в бой вступают авиация, зенитные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Читать по теме А-60: характеристики самолета, который, предположительно, уничтожили ВСУ в РФ Характеристики А-60 и назначение самолета.

В современной войне, во время противостояния с Россией, это жизненно важно, ведь только так можно обезвредить угрозу ещё на подходе, спасти мирных людей и максимально эффективно использовать собственные силы.

От скорости и точности работы радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ зависят жизнь людей и эффективность обороны.

С начала полномасштабного вторжения России радиотехнические войска зафиксировали почти миллион воздушных целей, сбили сотни вражеских самолётов, тысячи ракет и дронов, а главное — спасли множество жизней.

Сегодня многие бойцы радиотехнических войск активно участвуют в боевых действиях. Каждый день и каждую ночь в составе мобильных групп они уничтожают вражеские беспилотники и ракеты, защищая небо и людей на земле.

Мы искренне благодарим радиотехников за профессионализм и отвагу и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Читайте также: короткие пожелания военнослужащим ко Дню ВСУ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!