День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: свято невидимих героїв неба

Традиційно 30 листопада ми вітаємо зі святом тих, хто стоїть на сторожі нашого неба — військовослужбовців радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Більше про працю та перемоги тих, хто першим бачить ворога у повітрі — у нашому матеріалі.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

Свято започаткували ще у 2010 році завдяки наказу тодішнього міністра оборони Михайла Єжеля. Його головною метою стало показати, наскільки важлива радіотехнічна служба, та підняти престиж професії, яка часто залишається непомітною для світу цивільних.

Радіотехнічні війська — це дійсно невидимі герої оборони, вони не літають на літаках і не стріляють з гармат, але саме вони першими бачать ворога у небі.

Радіотехніки ніколи не ховаються у сховище під час атак ворога. Їхнє завдання — виявити небезпечну ціль якомога швидше і передати цю інформацію на командні пункти.

А тоді у бій вступають авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Читати на тему А-60: характеристики літака, який, ймовірно, знищили ЗСУ в РФ Характеристики А-60 та призначення літака.

У сучасній війні, під час протистояння з Росією, це життєво важливо, адже лише так можна знешкодити загрозу ще на підході, врятувати мирних людей і максимально ефективно використати власні сили.

Від швидкості та точності роботи радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ залежить життя людей і ефективність оборони.

З початку повномасштабного вторгнення Росії радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей, збили сотні ворожих літаків, тисячі ракет і дронів, а головне — врятували безліч життів.

Сьогодні чимало бійців радіотехнічних військ активно беруть участь у бойових діях. Щодня і щоночі у складі мобільних груп вони знищують ворожі безпілотники та ракети, захищаючи небо і людей на землі.

Ми щиро дякуємо радіотехнікам за професіоналізм і відвагу та вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну.

Читай також: короткі побажання військовим на День ЗСУ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!