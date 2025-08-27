День сала 2025: история праздника и интересные факты о традиционном украинском продукте

Конечно, украинская культура знает множество национальных праздников, которые отмечают только в Украине. Однако едва ли не самым аутентичным и в то же время новым является День сала — праздник, посвященный традиционному украинскому продукту.

Когда отмечают День сала 2025, какова история праздника и несколько интересных фактов о самом сале, читай дальше в материале.

День сала 2025 в Украине

Традиционно День сала отмечают 27 августа. Эта дата является фиксированной и не переносится из года в год.

Празднование как таковое появилось в шутку благодаря любителям продукта. Но с течением времени идея получила популярность, так зародилось празднование Дня сала.

27 августа украинцы устраивают разные мероприятия и инициативы, которые популяризируют сало среди потребителей.

В заведениях питания в этот день сало тоже не остается без внимания.

Считается, что традиция обработки животного жира появилась… в Италии, еще за 800 лет до изобретения пиццы. Однако впоследствии сало с солью и специями полюбилось и во многих других странах. Едят его по миру до сих пор.

Интересные факты о сале

Сало, несмотря на большое содержание жира, также богато рядом полезных веществ и витаминов. Не зря нутрициологи и диетологи советуют употреблять некоторое количество сала каждый день для здоровья кишечника, кожи, волос и ногтей.

В частности, сало содержит витамины A, D, E, K, селен, фосфор, кальций, медь, цинк и калий.

Также блюдо из сала можно приготовить по-разному, все зависит от вкусов, сорта свиньи и даже традиций засолки.

Сало можно употреблять самостоятельно или добавлять в приготовление других блюд. Его жарят, запекают, коптят, добавляют в борщ и булочки.

Однако традиционным остается рецепт засоленного сала, который ты тоже можешь попробовать сегодня в честь праздника! Ищи рецепт сала с солью по ссылке.

