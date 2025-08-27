День сала 2025: історія свята та цікаві факти про традиційний український продукт

Звісно, українська культура знає безліч національних свят, які відзначають лише в Україні. Однак чи не найбільш автентичним й водночас новим є День сала — свято, яке присвячене традиційному українському продукту.

Коли святкують День сала 2025, яка історія свята та кілька цікавих фактів про саме сало, читай далі у матеріалі.

День сала 2025 в Україні

Традиційно День сала відзначають 27 серпня. Ця дата є фіксованою й не переноситься з року в рік.

Святкування як таке зʼявилося жартома завдяки любителям продукту. Та з плином часу ідея отримала популярність, тож так зародилося святкування Дня сала.

27 серпня українці влаштовують різні заходи та ініціативи, які популяризують сало серед споживачів.

У закладах харчування у цей день сало також не залишається без уваги.

Вважається, що традиція оброблення тваринного жиру зʼявилася… в Італії, ще за 800 років до винаходу піци. Однак згодом сало з сіллю та спеціями полюбилося й у багатьох інших країнах. Смакують його по світу й досі.

Цікаві факти про сало

Сало, попри великий вміст жиру, також багате на низку корисних речовин та вітамінів. Не дарма нутриціологи та дієтологи радять вживати деяку кількість сала щодня для здоровʼя кишківника, шкіри, волосся та нігтів.

Зокрема, сало містить вітаміни A, D, E, K, селен, фосфор, кальцій, мідь, цинк та калій.

Також страву із сала можна приготувати по-різному, все залежить від вподобань, сорту свині та навіть традицій засолювання.

Сало можна вживати самостійно, або додавати у приготування інших страв. Його смажать, запікають, коптять, додають до борщу та пампухів.

Однак традиційним залишається рецепт засоленого сала, який ти також можеш спробувати сьогодні на честь свята! Шукай рецепт сала з сіллю за посиланням.

