Як правильно засолити сало: прості рецепти, класичні поєднання та нічого зайвого

Багато людей люблять їсти сало: запечене як закуску, свіже з борщем чи у вигляді намазки на грінки. Популярним також є засолене сало.

Є різні рецепти, як засолити сало: зі спеціями, зеленню або просто з сіллю.

Ми розповімо про прості рецепти засоленого сала в домашніх умовах.

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Як вибрати сало, щоб засолити

Щоб успішно засолити сало, потрібно спочатку його правильно вибрати. Треба звертати увагу на товщину, структуру, його запах.

Товщина сала залежатиме від того, де воно розміщувалося, наприклад, на череві або на нозі. Найкраща товщина для засолювання — 3-6 см.

М’ясні прожилки мають бути природного рожевого відтінку. Якщо вони коричневого кольору, не купуй таке сало. Саме сало має бути білого або ніжного рожевого відтінку. На шкірці сала повинні бути жовті палиці, тоді ясно, що обробка сала була ручною.

Як засолити сало: прості рецепти

Засолене сало зі спеціями

Спочатку сало треба промити під холодною водою та промокнути паперовим рушником. Зробити надрізи по всьому шматку через кожні 4-6 см, так воно краще просолиться і просочиться спеціями.

Часник подрібнити у ступі з чорним перцем. Змішати з грубою сіллю і добре обмазати нею сало. Залишити його на 3-4 години за кімнатної температури. Потім обмотати вощеним папером, потім ще раз фольгою та покласти в морозильну камеру на два дні.

Можна експериментувати та додавати до сала свої улюблені спеції та трави, а верхній шар можна покрити шубою з моркви або буряка, щоб воно змінило колір.

Засолене сало в розсолі

Щоб приготувати розсіл, потрібно закип’ятити 1 л води, додати сіль, лавровий лист і одну голівку часнику, а також не забути про свіжозмелений чорний перець. Коли розсіл охолоне, покласти в нього сало, яке попередньо нарізали на шматки. Залишити сало на п’ять днів, потім дістати та за бажанням натерти ароматними травами.

Як засолити сало з часником та кропом

Для цього варіанта засолювання сала треба підготувати суміш солі, свіжозмеленого чорного перцю. Натерти нею сало, потім обкласти його часником та кропом. Потім покласти в контейнер із сіллю.

На дні контейнера має бути багато солі, щоб сало занурилося в неї на 0,5 см. Поставити контейнер із салом у холодильник на десять днів. Потім очистити його від солі та спецій. Якщо не з’їси відразу, треба завакуумувати або покласти в морозилку.

З сала можна готувати різні страви, навіть пиріг. Раніше ми розповідали рецепт пирога із сала та житнього хліба.

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