Задоволення з першого шматочка! Домашній рецепт пирога із сала та житнього хліба 

У холодний осінній день дуже хочеться себе потішити поживною та смачною стравою, щоб і зігрітись, і отримати енергію, і поліпшити настрій.

У салі містяться незамінні омега-3 кислоти, які необхідні для протидії запальним процесам в організмі, вітаміни D і E, а також холін для нормального обміну речовин.

Ведучий реаліті-шоу На ножах та кулінар Алекс Якутов поділився рецептом простої закуски, яка сподобається тобі з першого укусу. Читай домашній рецепт пирога із сала та житнього хліба.

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Пиріг із сала: інгредієнти

Сало — 400 г

Хліб житній — 1 буханець

Часник — до свого смаку

Кріп — 20 г

Петрушка — 20 г

Солоні огірки корнішони — 10 шт.

Пиріг із сала: спосіб приготування

Щоб приготувати смачний пиріг із сала та житнього хліба, виконай прості кроки:

Пропусти свіже сало через м’ясорубку. Воно має бути з тонкою шкіркою, щоб консистенція вийшла однорідною. Візьми зубчики часнику собі до смаку. Почисть їх та видави у сало. Промий, просуши та дрібно нарубай ножем кріп та петрушку. Висип до сала. Усе добре перемішай. Наріж житній хліб на тонкі скибочки, як коржі до пирога. Перший шар змасти зверху салом. Накрий шматочком хлібу. Потім знову змасти салом. Роби так, поки “коржі” не закінчаться. Зверху пиріг змащувати салом не треба. Дай пирогу постояти півгодинки, щоб хліб просочився і пом’якшав. Після цього “тортик” можна нарізати та їсти. Смачного!

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