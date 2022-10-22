Задоволення з першого шматочка! Домашній рецепт пирога із сала та житнього хліба 

У холодний осінній день дуже хочеться себе потішити поживною та смачною стравою, щоб і зігрітись, і отримати енергію, і поліпшити настрій.
У салі містяться незамінні омега-3 кислоти, які необхідні для протидії запальним процесам в організмі, вітаміни D і E, а також холін для нормального обміну речовин.
Ведучий реаліті-шоу На ножах та кулінар Алекс Якутов поділився рецептом простої закуски, яка сподобається тобі з першого укусу. Читай домашній рецепт пирога із сала та житнього хліба.
Щоб приготувати смачний пиріг із сала та житнього хліба, виконай прості кроки:
Українці запасаються поживними продуктами, які довго не псуються, на холоди. Читай, як зробити тушкованку в домашніх умовах.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!