Удовольствие с первого кусочка! Домашний рецепт пирога из сала и ржаного хлеба

В холодный осенний день очень хочется себя порадовать питательным и вкусным блюдом, чтобы и согреться, получить энергию, и улучшить настроение.
В сале содержатся незаменимые омега-3 кислоты, необходимые для противодействия воспалительным процессам в организме, витамины D и E, а также холин для нормального обмена веществ.
Ведущий реалити-шоу На ножах и кулинар Алекс Якутов поделился рецептом простой закуски, которая тебе понравится с первого укуса. Читай домашний рецепт пирога из сала и ржаного хлеба.
Чтобы приготовить вкусный пирог из сала и ржаного хлеба, выполни простые шаги:
Украинцы запасаются долго не портящимися питательными продуктами на холода. Читай, как сделать тушенку в домашних условиях.
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