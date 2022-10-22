Удовольствие с первого кусочка! Домашний рецепт пирога из сала и ржаного хлеба

В холодный осенний день очень хочется себя порадовать питательным и вкусным блюдом, чтобы и согреться, получить энергию, и улучшить настроение.

В сале содержатся незаменимые омега-3 кислоты, необходимые для противодействия воспалительным процессам в организме, витамины D и E, а также холин для нормального обмена веществ.

Ведущий реалити-шоу На ножах и кулинар Алекс Якутов поделился рецептом простой закуски, которая тебе понравится с первого укуса. Читай домашний рецепт пирога из сала и ржаного хлеба.

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Пирог из сала: ингредиенты

Сало — 400 г

Хлеб ржаной — 1 буханка

Чеснок — по своему вкусу

Укроп — 20 г

Петрушка — 20 г

Соленые огурцы корнишоны — 10 шт.

Пирог из сала: способ приготовления

Чтобы приготовить вкусный пирог из сала и ржаного хлеба, выполни простые шаги:

Пропусти свежее сало через мясорубку. Оно должно быть с тонкой кожурой, чтобы консистенция получилась однородной. Возьми зубчики чеснока себе по вкусу. Почисти их и выдави в сало. Промой, просуши и мелко наруби ножом укроп и петрушку. Высыпь к салу. Всё хорошо перемешай. Нарежь ржаной хлеб на тонкие ломтики, как коржи для пирога. Первый слой смажь сверху салом. Накрой кусочком хлеба. Затем снова смажь салом. Делай так, пока “коржи” не закончатся. Сверху пирог смазывать салом не нужно. Дай пирогу постоять полчасика, чтобы хлеб пропитался и смягчился. После этого тортик можно нарезать и есть. Приятного тебе аппетита!

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