Как правильно засолить сало: простые рецепты, классические сочетания и ничего лишнего

Много людей любят есть сало: запеченное как закуску, свежее с борщом или же в качестве намазки на гренки. Популярным также является засоленное сало.

Есть разные рецепты, как засолить сало: со специями, зеленью или просто с солью.

Мы расскажем о простых рецептах засоленного сала в домашних условиях.

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Как выбрать сало, чтобы засолить

Чтобы успешно засолить сало, нужно сначала его правильно выбрать. Надо обращать внимание на толщину, структуру, его запах.

Толщина сала будет зависеть от того, где оно размещалось, к примеру, на брюхе или на ноге. Самая оптимальная толщина для засаливания — 3–6 см.

Мясные прожилки должны быть естественного розового оттенка. Если они коричневого цвета, не покупай такое сало. Само сало должно быть белого или нежного розового оттенка. На шкурке сала должны быть видны желтоватые подпалины, тогда ясно, что обработка сала была ручной.

Как засолить сало: простые рецепты

Засоленное сало со специями

Сначала сало надо промыть под холодной водой и промокнуть бумажным полотенцем. Сделать надрезы по всему куску через каждые 4-6 см, так оно лучше просолится и пропитается специями.

Чеснок измельчить в ступе с черным перцем. Смешать с крупной солью и хорошо обмазать ею сало. Оставить его на 3-4 часа при комнатной температуре. Потом обмотать вощеной бумагой, потом еще раз фольгой и положить в морозильную камеру на два дня.

Можно экспериментировать и добавлять к салу свои любимые специи и травы, а верхний слой можно покрыть шубой из моркови или свеклы, чтобы оно поменяло цвет.

Засоленное сало в рассоле

Чтобы приготовить рассол, нужно вскипятить 1 л воды, добавить соль, лавровый лист и одну головку чеснока, а также не забыть о свежесмолотом черном перце. Когда рассол остынет, положить в него сало, которое предварительно нарезали на куски. Оставить сало на пять дней, затем достать и по желанию натереть ароматными травами.

Как засолить сало с чесноком и укропом

Для этого варианта засолки сала надо подготовить смесь соли, свежесмолотого черного перца. Натереть ею сало, потом обложить его чесноком и укропом. Затем положить в контейнер с солью.

На дне контейнера должно быть много соли, чтобы сало погрузилось в нее на 0,5 см. Поставить контейнер с салом в холодильник на десять дней. Потом очистить его от соли и специй. Если не съешь сразу, надо завакуумировать или положить в морозилку.

Из сала можно готовить разные блюда, даже пирог. Ранее мы рассказывали рецепт пирога из сала и ржаного хлеба.

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