День семьи в Украине: почему теперь не 8 июля

Фото Pexels День семьи — праздник личный и одновременно официальный, который отмечают на государственном уровне. Во времена пророссийского президента Виктора Януковича его дату установили в угоду “старшему брату” — 8 июля. Ныне украинцы празднуют вместе со всем миром 15 мая, в Международный день семьи. Почему в Украине отошли от празднования 8 июля — предыстория Дня семьи в материале. День семьи в Украине День семьи 8 июля в России совпадает с православным праздником Петра и Февронии — символической супружеской пары, которую русская православная церковь считает покровителями семьи и верности. Праздник был назначен на эту дату и активно продвигался как государственный и пропагандистский. В Украине День семьи 8 июля был введен указом президента Януковича в 2012 году — в период, когда политическое руководство страны тяготело к Москве. Но после 2014 года, особенно с началом полномасштабной войны 2022 года, мы стараемся отстраниться от всего, что имеет связь с русской культурной и церковной традицией. Читать по теме День семьи 2025: когда в Украине и мире чествуют самое ценное в жизни Когда празднуют День семьи в Украине — читай в материале. Это вопрос национального достоинства и политической и культурной независимости. Именно поэтому в июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал новый указ, согласно которому День семьи в Украине официально празднуют 15 мая, когда весь мир отмечает Международный день семьи, провозглашенный ООН. Такое решение четко показывает, что: Украина не хочет иметь ничего общего с нарративами и символами страны, стремящейся уничтожить нас и нашу национальную идентичность. 15 мая — День семьи в Украине — дата, которую мы отмечаем вместе со всем миром. Это праздник, когда говорят о том, что обычно является сутью родственных отношений: о любви и уважении в семье, заботе о старших, воспитании детей, что крепкая семья — это основа сильного государства. Украина празднует вместе с демократическими странами мира, с которыми видит себя рядом и в будущем. Узнай, как проводят время вместе и что считают самым главным для счастья семьи популярные украинские ведущие Вадим Карпьяк, Татьяна Высоцкая и Юлия Сеник. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter