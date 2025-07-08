День семьи в Украине: почему теперь не 8 июля

День семьи — праздник личный и одновременно официальный, который отмечают на государственном уровне.

Во времена пророссийского президента Виктора Януковича его дату установили в угоду “старшему брату” — 8 июля.

Ныне украинцы празднуют вместе со всем миром 15 мая, в Международный день семьи. Почему в Украине отошли от празднования 8 июля — предыстория Дня семьи в материале.

День семьи в Украине

День семьи 8 июля в России совпадает с православным праздником Петра и Февронии — символической супружеской пары, которую русская православная церковь считает покровителями семьи и верности.

Праздник был назначен на эту дату и активно продвигался как государственный и пропагандистский.

В Украине День семьи 8 июля был введен указом президента Януковича в 2012 году — в период, когда политическое руководство страны тяготело к Москве.

Но после 2014 года, особенно с началом полномасштабной войны 2022 года, мы стараемся отстраниться от всего, что имеет связь с русской культурной и церковной традицией.

Это вопрос национального достоинства и политической и культурной независимости.

Именно поэтому в июне 2023 года президент Владимир Зеленский подписал новый указ, согласно которому День семьи в Украине официально празднуют 15 мая, когда весь мир отмечает Международный день семьи, провозглашенный ООН.

Такое решение четко показывает, что:

Украина не хочет иметь ничего общего с нарративами и символами страны, стремящейся уничтожить нас и нашу национальную идентичность.

15 мая — День семьи в Украине — дата, которую мы отмечаем вместе со всем миром. Это праздник, когда говорят о том, что обычно является сутью родственных отношений: о любви и уважении в семье, заботе о старших, воспитании детей, что крепкая семья — это основа сильного государства.

Украина празднует вместе с демократическими странами мира, с которыми видит себя рядом и в будущем.

Узнай, как проводят время вместе и что считают самым главным для счастья семьи популярные украинские ведущие Вадим Карпьяк, Татьяна Высоцкая и Юлия Сеник.

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