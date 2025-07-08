День родини в Україні: чому тепер не 8 липня

День родини — свято сімейне і водночас офіційне, яке відзначають на державному рівні.

За часів проросійського президента Віктора Януковича його дату встановили, щоб догодити “старшому брату” — 8 липня.

Та нині українці святкують разом з усім світом 15 травня, у Міжнародний день сім’ї. Чому в Україні відійшли від святкування 8 липня — передісторія Дня родини у матеріалі.

День родини в Україні

День родини 8 липня в Росії збігається із православним святом Петра і Февронії — символічної подружньої пари, яку російська православна церква вважає покровителями сім’ї та вірності.

Свято призначили на цю дату й активно просували як державне і пропагандистське.

В Україні День родини 8 липня був запроваджений указом президента Януковича у 2012 році — в період, коли політичне керівництво країни тяжіло до Москви.

Але після 2014 року, а особливо з початком повномасштабної війни 2022 року, ми намагаємося відсторонитися від усього, що має зв’язок із російською культурною та церковною традицією.

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Це питання національної гідності та політичної та культурної незалежності.

Саме тому в червні 2023 року, президент Володимир Зеленський підписав новий указ, згідно з яким День родини в Україні офіційно відзначають 15 травня, коли весь світ святкує Міжнародний день сім’ї, проголошений ООН.

Таке рішення чітко показує, що:

Україна не хоче мати нічого спільного з наративами та символами країни, яка прагне знищити нас і нашу національну ідентичність.

15 травня — День родини в Україні — дата, яку ми відзначаємо разом з усім світом. Це свято, коли говорять про те, що зазвичай є суттю родинних стосунків: про любов і повагу в сім’ї, турботу про старших, виховання дітей, що міцна родина є основою сильної держави.

Нині Україна святкує разом з демократичними країнами світу, з якими бачить себе поруч і у майбутньому.

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