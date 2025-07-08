Стиль життя Свята

День родини в Україні: чому тепер не 8 липня

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Липня 2025, 12:45
день родини 8 липня
Фото Pexels

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