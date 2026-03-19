Еврейские кучки 2026: значение праздника и когда ждать весенних холодов

Что же такое еврейские кучки, почему их так называют и при чем здесь изменения в погоде — в материале.

Еврейские кучки 2026

Еврейские кучки — термин, который употребляют в Украине и некоторых соседних странах. Говоря о них, имеют в виду резкое похолодание или перепады температуры, которые обычно возникают в середине весны.

Чаще всего этот период совпадает с Песахом по иудейскому лунному календарю, а иногда и с Пасхальными праздниками по православной традиции.

В 2026 году Песах начнется вечером 1 апреля и продлится до 9 апреля. Соответственно, “еврейские кучки” придутся на последнюю неделю марта — с 25 по 31 число — и немного продолжатся в первые дни апреля.

Еврейские кучки — что это за праздник

Долгое время украинцы жили рядом с еврейскими общинами и наблюдали за их жизнью, традициями и верованиями, пытаясь понять незнакомую культуру.

Но воспринимали ее сквозь призму собственных представлений и стереотипов.

Вера и обычаи евреев были другими, поэтому нередко их считали обладателями таинственных или магических знаний.

Именно поэтому резкие изменения природы — ливни, град, грозы или засухи — в народном представлении иногда связывали с их влиянием.

Еврейскими кучками в народе называют период перед Вербным воскресеньем, когда холодает, поднимается ветер, идут дожди и даже случаются заморозки.

Люди давно замечали это совпадение и связывали его с еврейской Пасхой, которая приходится примерно на то же время. В народе говорили: Пришел Вербич — кожух одолжи. То есть на Вербное воскресенье всегда холодало.

Интересно, что слово кучки имеет еще более глубокие корни. Так украинцы называли и еврейский праздник Суккот — праздник шалашей, когда строят временные жилища из веток, украшают их и отмечают урожай.

В это время в иудейской традиции также молятся о дождях — как и в украинских обрядах, где во время засухи обходят церковь с молитвами об осадках.

Отсюда и возникли давние представления: на Полесье, например, верили, что именно “на кучки” евреи могут вызывать дождь особыми обрядами.

Какими бы ни были верования, природа из года в год повторяет похолодание. Поэтому в конце марта — в начале апреля 2026 года стоит ожидать неустойчивую погоду и быть готовыми к периоду еврейских кучек и весенним капризам природы.

Читай также церковный календарь на апрель 2026 года.