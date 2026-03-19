Єврейські кучки 2026: значення свята та коли чекати весняних холодів

У 2026 році період, відомий як “єврейські кучки”, очікується з 25 березня до початку квітня. Це період різкого похолодання та нестійкої весняної погоди, який традиційно настає напередодні єврейського свята Песах. У цей час можливі заморозки, дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг.

Що ж таке єврейські кучки, чому їх так називають і до чого тут зміни у погоді – у матеріалі.

Єврейські кучки 2026

Єврейські кучки — термін, який вживають в Україні та деяких сусідніх країнах. Говорячи про них, мають на увазі різке похолодання або перепади температури, що зазвичай виникають у середині весни.

Найчастіше цей період збігається з Песахом за юдейським місячним календарем, а іноді й з Великодніми святами за православною традицією.

У 2026 році Песах розпочнеться ввечері 1 квітня і триватиме до 9 квітня. Відповідно, “єврейські кучки” припадуть на останній тиждень березня — з 25 по 31 число — і трохи продовжаться в перші дні квітня.

Читати на тему Коли єврейське свято Песах у 2026 році і чим воно відрізняється від християнського Великодня Розповідаємо про історію та традиції святкування єврейського свята Песах.

Єврейські кучки — що це за свято

Тривалий час українці жили поруч із єврейськими громадами і спостерігали за їхнім життям, традиціями та віруваннями, намагаючись зрозуміти незнайому культуру.

Але сприймали її крізь призму власних уявлень і стереотипів.

Віра та звичаї євреїв були іншими, тож нерідко їх вважали володарями таємничих або магічних знань.

Саме тому різкі зміни природи — зливи, град, грози чи посухи — у народній уяві іноді пов’язували з їхнім впливом.

Єврейськими кучками в народі називають період перед Вербною неділею, коли холодає, здіймається вітер, ллють дощі й навіть трапляються приморозки.

Люди давно помічали цей збіг і пов’язували його з єврейською Пасхою, яка припадає приблизно на той самий час. В народі казали: Прийшов Вербич — кожуха позич. Тобто на Вербну неділю завжди холоднішало.

Цікаво, що слово кучки має ще глибше коріння. Так українці називали і єврейське свято Суккот — свято куренів, коли будують тимчасові хатини з гілля, прикрашають їх і святкують урожай.

У цей час у юдейській традиції також моляться за дощі — як і в українських обрядах, де під час посухи обходять церкву з молитвами про опади.

Звідси й виникли давні уявлення: на Поліссі, наприклад, вірили, що саме “на кучки” євреї можуть накликати дощ особливими обрядами.

Якими б не були вірування, природа з року в рік повторює похолодання. Тож наприкінці березня – на початку квітня 2026 року варто очікувати нестійку погоду та бути готовими на період єврейських кучок до весняних примх природи.

Читай також церковний календар на квітень 2026 року.

