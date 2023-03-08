Как красиво поздравить с 8 марта: 30 креативных идей

8 марта в 2023 году имеет особое значение. Ведь в Украине мы понемногу отходим от советского наследия и по-другому переосмысливаем так называемый праздник весны.

Сегодня украинские женщины показывают всему миру свою силу, несокрушимость и волевой характер. Если ты хочешь интересно и креативно поздравить жену или девушку с 8 марта, ищи креативные идеи в нашем материале.

Как красиво поздравить с 8 марта: 30 интересных решений

Просмотр Мавки. Можно сходить на самый дорогой украинский мультфильм, взяв с собой ее любимое лакомство. Картинг на двоих — довольно экстремальная забава, помогающая высвободить эмоции. Тренировка по стрельбе — актуально для каждого в сегодняшнее время. Ужин на крыше. Нестареющая классика жанра для романтической атмосферы. Письмо от руки. Откровенный и интересный подарок, который можно презентовать девушке, если она далеко. Дегустация вин. Если она обожает интересные вина, это будет действительно хорошим подарком. Поход в СПА. Если картинг и стрельба — не для нее, можно заказать заранее расслабляющий вечер в СПА. Виртуальный полет на авиатренажере, в котором воссоздана обстановка настоящего Boeing-737. Прогулка на лошадях. Для интересного и насыщенного вечера. Ночь в купольной гостинице. Если не успеваешь заказать на сегодняшний день, отложи поездку на выходные. VR-квест. Урок экстремального вождения. Понравится тем, кто уверенно чувствует себя за рулем. Экскурсия на пивоварню. Поход на мастер-класс дрифтинга. Катание на вездеходе. Для экстремального и насыщенного вечера. Поход в тату-салон. Можно набить парные или другие интересные татуировки. Мастер-класс скалолазания для двоих. Мастер-класс по фехтованию. Если ее интересуют разные виды спорта, попробуй предложить ей фехтование. Бокс на двоих. Прыжки на батуте для двоих. Катание на мотоцикле. Здесь важно не забывать о безопасности и заранее позаботиться о наличии шлемов. День рыбалки вдвоем. Дайвинг в бассейне. Стрельба из лука. Автомобильный квест. Необходимо заранее продумать маршрут, на котором будут точки с подарками, и нанести их на карту для девушки. Мастер-класс самообороны на двоих. Актуальный подарок в современных реалиях. Пинг-понг мастер-класс. Мастер класс dj на виниле. Если она заслушивается пластинками до ночи. Звездное небо через телескоп. Айкидо мастер-класс.

8 марта в Украине 2023

Известно, что сегодняшний день не выходной, ведь во время действия военного положения государственные праздники отменяются.

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Важно, что недавно на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект с предложением вместо 8 марта праздновать День украинской женщины 25 февраля.

Как украинцы будут праздновать во время военного положения? Все, что известно об отмене и переносе праздников 2023 года, мы рассказали в материале.

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