Как красиво поздравить с 8 марта: 30 креативных идей

8 марта в 2023 году имеет особое значение. Ведь в Украине мы понемногу отходим от советского наследия и по-другому переосмысливаем так называемый праздник весны.
Сегодня украинские женщины показывают всему миру свою силу, несокрушимость и волевой характер. Если ты хочешь интересно и креативно поздравить жену или девушку с 8 марта, ищи креативные идеи в нашем материале.
Известно, что сегодняшний день не выходной, ведь во время действия военного положения государственные праздники отменяются.
Важно, что недавно на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект с предложением вместо 8 марта праздновать День украинской женщины 25 февраля.
Как украинцы будут праздновать во время военного положения? Все, что известно об отмене и переносе праздников 2023 года, мы рассказали в материале.
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