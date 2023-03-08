Як красиво привітати з 8 березня: 30 креативних ідей

8 березня у 2023 році має особливе значення. Адже в Україні ми потроху відходимо від радянської спадщини і по-іншому переосмислюємо так зване свято весни.

Сьогодні українські жінки показують усьому світу свою силу, незламність та вольовий характер. Якщо ти хочеш цікаво та креативно привітати дружину або дівчину з 8 березня — шукай креативні ідеї в нашому матеріалі.

Як красиво привітати з 8 березня: 30 цікавих рішень

Перегляд Мавки. Можна сходити на найдорожчий український мультфільм, прихопивши улюблені ласощі коханої. Картинг на двох. Це доволі екстремальна забава, яка допомагає вивільнити емоції. Тренування зі стрільби — нині має сенс для кожного. Вечеря на даху. Вічна класика жанру для романтичної атмосфери. Лист від руки. Щирий та цікавий подарунок, який можна презентувати дівчині, якщо вона далеко. Дегустація вин. Якщо вона обожнює цікаві вина, це буде справді гарним подарунком. Похід у СПА. Якщо картинг і стрільба — не для неї, можна замовити заздалегідь вечір у СПА. Віртуальний політ на авіатренажері, в якому відтворена обстановка справжнього Boeing-737. Прогулянка на конях. Для цікавого та насиченого вечора. Ніч у купольному готелі. Якщо не встигаєш замовити на сьогодні, відклади поїздку на вихідні. VR-квест. Урок екстремального водіння. Сподобається тим, хто впевнено почувається за кермом. Екскурсія на броварню. Похід на майстер-клас дрифтингу. Катання на всюдиході. Для екстремального та насиченого вечора. Похід в тату-салон. Можна набити парні або інші цікаві татуювання. Майстер-клас скелелазіння для двох. Майстер-клас із фехтування. Якщо її цікавлять різні види спорту, спробуй запропонувати фехтування. Бокс на двох. Стрибки на батуті для двох. Катання на мотоциклі. Тут важливо не забувати про безпеку і заздалегідь потурбуватися про наявність шоломів. День риболовлі вдвох. Дайвінг у басейні. Стрільба з лука. Автомобільний квест. Потрібно заздалегідь продумати маршрут, на якому будуть точки з подарунками, і нанести їх на карту для дівчини. Майстер-клас самооборони на двох. Актуальний подарунок у сьогоднішніх реаліях. Пінг-понг майстер-клас. Майстер-клас dj на вінілі. Якщо вона заслуховується платівками до ночі. Зоряне небо через телескоп. Айкідо майстер-клас.

8 березня в Україні 2023

Відомо, що сьогоднішній день не є вихідним, адже під час дії воєнного стану державні свята скасовуються. Важливо, що нещодавно на розгляд Верховної Ради подали законопроект, у якому пропонується замість 8 березня святкувати День української жінки 25 лютого.

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