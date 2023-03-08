Як красиво привітати з 8 березня: 30 креативних ідей

8 березня у 2023 році має особливе значення. Адже в Україні ми потроху відходимо від радянської спадщини і по-іншому переосмислюємо так зване свято весни.
Сьогодні українські жінки показують усьому світу свою силу, незламність та вольовий характер. Якщо ти хочеш цікаво та креативно привітати дружину або дівчину з 8 березня — шукай креативні ідеї в нашому матеріалі.
Відомо, що сьогоднішній день не є вихідним, адже під час дії воєнного стану державні свята скасовуються. Важливо, що нещодавно на розгляд Верховної Ради подали законопроект, у якому пропонується замість 8 березня святкувати День української жінки 25 лютого.
Та як українці святкуватимуть під час воєнного стану? Все, що відомо про скасування та перенесення свят 2023, ми розповіли у матеріалі.
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