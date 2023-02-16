Перенесення свят 2023: чи відпочиватимуть українці у будні дні, якщо на них припадає державне свято

Не всі українці ще відійшли від того, що державні свята у воєнний час не є вихідними днями (якщо вони припадають на будні), як у Раді з приводу свят назріла ще одна пропозиція — скасувати святкування 8 березня, 1, 9 травня. Все, що відомо про скасування та перенесення свят 2023 — читай у матеріалі.

Перенесення свят 2023: державне свято у будній день — вихідний чи праця?

Важливо розуміти, що святкувань державних свят, які в минулі роки ми відзначали з розмахом та відпочивали, отримуючи додаткові вихідні, поки не буде. Цьогоріч ми зустрічали Новий рік, Різдво та деякі інші важливі зимові свята на вихідних, у суботу та неділю.

Однак перенесення цих вихідних днів на робочі, як це відбувалося раніше, не було.

Чому так відбувається? Тому що зараз в Україні — воєнний стан, який був продовжений указом президента України Володимира Зеленського відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

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Його будуть продовжувати доти, поки ворог не перестане обстрілювати українську землю. Тобто, поки в Україні діє воєнний стан — державні вихідні скасовуються.

Якщо зараз ти думаєш про те, що не відпочинеш на Великдень, то і це свято припадає, як завжди, на вихідний — неділю. А Великодній понеділок буде звичайним робочим днем.

Втім, рішення про надання вихідного залишається не за державою, а за роботодавцем. Крім цього, вихідний на Великдень можливий у тому разі, якщо воєнний стан скасують до 16 квітня.

Які дні у 2023 вважаються святковими

1 січня — Новий рік;

7 січня, а також 25 грудня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

28 червня — День Конституції України;

28 липня — День Української Державності;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисників і захисниць України.

Неробочі дні 2023: релігійні свята

7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;

16 квітня — Великдень;

4 червня — Трійця.

Скасування свят 2023: що відомо

Нещодавно депутатам запропонували скасувати святкування трьох свят, які щорічно відзначали в Україні: 8 березня, 1 травня та 9 травня. Цей законопроект був зареєстрований у парламенті за день до Дня Святого Валентина — 13 лютого.

Законопроект встиг наробити галасу та суперечок. Адже вихідні дні на ці свята — і так скасовані та додаткових вихідних немає.

Автори документа пропонують замість 8 березня запровадити вихідний на 25 лютого (день народження Лесі Українки). Щоб саме цього дня ми святкували нове жіноче свято — День української жінки.

Також вони радять скасувати 1 та 9 травня. До державних свят пропонують додати 9 березня (Шевченків день) та День матері, який ми святкуємо щорічно у другу неділю травня. Наразі доля законопроекту невідома. Документ надали для ознайомлення комітету Верховної Ради.

Нагадуємо, що напередодні Великого посту віряни святкують Прощену неділю. Детальніше про те, коли святкують Прощену неділю у 2023 році і як правильно просити пробачення, ми розповідали раніше.

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