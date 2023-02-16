Перенесення свят 2023: чи відпочиватимуть українці у будні дні, якщо на них припадає державне свято

Не всі українці ще відійшли від того, що державні свята у воєнний час не є вихідними днями (якщо вони припадають на будні), як у Раді з приводу свят назріла ще одна пропозиція — скасувати святкування 8 березня, 1, 9 травня. Все, що відомо про скасування та перенесення свят 2023 — читай у матеріалі.
Важливо розуміти, що святкувань державних свят, які в минулі роки ми відзначали з розмахом та відпочивали, отримуючи додаткові вихідні, поки не буде. Цьогоріч ми зустрічали Новий рік, Різдво та деякі інші важливі зимові свята на вихідних, у суботу та неділю.
Однак перенесення цих вихідних днів на робочі, як це відбувалося раніше, не було.
Однак перенесення цих вихідних днів на робочі, як це відбувалося раніше, не було.
Чому так відбувається? Тому що зараз в Україні — воєнний стан, який був продовжений указом президента України Володимира Зеленського відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.
Його будуть продовжувати доти, поки ворог не перестане обстрілювати українську землю. Тобто, поки в Україні діє воєнний стан — державні вихідні скасовуються.
Його будуть продовжувати доти, поки ворог не перестане обстрілювати українську землю. Тобто, поки в Україні діє воєнний стан — державні вихідні скасовуються.
Якщо зараз ти думаєш про те, що не відпочинеш на Великдень, то і це свято припадає, як завжди, на вихідний — неділю. А Великодній понеділок буде звичайним робочим днем.
Втім, рішення про надання вихідного залишається не за державою, а за роботодавцем. Крім цього, вихідний на Великдень можливий у тому разі, якщо воєнний стан скасують до 16 квітня.
Нещодавно депутатам запропонували скасувати святкування трьох свят, які щорічно відзначали в Україні: 8 березня, 1 травня та 9 травня. Цей законопроект був зареєстрований у парламенті за день до Дня Святого Валентина — 13 лютого.
Законопроект встиг наробити галасу та суперечок. Адже вихідні дні на ці свята — і так скасовані та додаткових вихідних немає.
Законопроект встиг наробити галасу та суперечок. Адже вихідні дні на ці свята — і так скасовані та додаткових вихідних немає.
Автори документа пропонують замість 8 березня запровадити вихідний на 25 лютого (день народження Лесі Українки). Щоб саме цього дня ми святкували нове жіноче свято — День української жінки.
Також вони радять скасувати 1 та 9 травня. До державних свят пропонують додати 9 березня (Шевченків день) та День матері, який ми святкуємо щорічно у другу неділю травня. Наразі доля законопроекту невідома. Документ надали для ознайомлення комітету Верховної Ради.
Нагадуємо, що напередодні Великого посту віряни святкують Прощену неділю. Детальніше про те, коли святкують Прощену неділю у 2023 році і як правильно просити пробачення, ми розповідали раніше.
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