Перенос праздников 2023: будут ли украинцы отдыхать в будние дни, если на них приходится государственный праздник

Не все украинцы еще отошли от того, что государственные праздники в военное время — не выходные дни (если они приходятся на будни), как в Раде по поводу праздников назрело еще одно предложение — отменить празднование 8 марта, 1, 9 мая. Все, что известно об отмене и переносе праздников 2023 — читай в материале.

Перенос праздников 2023 года: государственный праздник в будний день — выходной или труд?

Важно понимать, что празднований государственных праздников, которые в прошлые годы мы отмечали с размахом и отдыхали, получая дополнительные выходные, пока не будет.

В этом году мы встречали Новый год, Рождество и некоторые другие важные зимние праздники в выходные, в субботу и воскресенье. Однако переноса этих выходных дней на рабочие, как это происходило ранее, не было.

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Почему это происходит? Потому что сейчас в Украине — военное положение, продленное указом президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Его будут продолжать до тех пор, пока враг не перестанет обстреливать украинскую землю. То есть, пока в Украине действует военное положение — государственные выходные отменяются.

Если сейчас ты думаешь о том, что не отдохнешь на Пасху, то и этот праздник выпадает, как всегда, на выходной — воскресенье. При этом Пасхальный понедельник будет обычным рабочим днем.

Тем не менее решение о предоставлении выходного остается не только за государством, а за работодателем. Кроме этого, выходной на Пасху возможен в том случае, если военное положение будет отменено до 16 апреля.

Какие дни в 2023 году считаются праздничными

1 января — Новый год;

7 января, а также 25 декабря — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

28 июня — День Конституции Украины;

28 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины.

Нерабочие дни 2023: религиозные праздники

7 января и 25 декабря — Рождество Христово;

16 апреля — Пасха;

4 июня — Троица.

Отмена праздников 2023: что известно

Недавно депутатам было предложено отменить празднование трех праздников, которые ежегодно праздновали в Украине: 8 марта, 1 мая и 9 мая. Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте за день до Дня Святого Валентина — 13 февраля.

Законопроект успел наделать шум и споры. Ведь выходные дни на эти праздники и так отменены и дополнительных выходных нет.

Авторы документа предлагают вместо 8 марта ввести выходной на 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Чтобы именно в этот день мы праздновали новый женский праздник — День украинской женщины.

Также они советуют убрать 1 и 9 мая. К государственным праздникам предлагают добавить 9 марта (Шевченков день) и День матери, который мы празднуем ежегодно во второе воскресенье мая. Пока судьба законопроекта неизвестна. Документ был предоставлен для ознакомления комитету Верховной Рады.

Напоминаем, что накануне Великого поста верующие празднуют Прощеное воскресенье. Подробнее о том, когда празднуют Прощеное воскресенье в 2023 году и как правильно просить прощения, мы рассказывали ранее.

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