Невероятно зеленые! Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде на Пасху 2024

Если ты хочешь покрасить натуральными способами яйца на Пасху — мы тебя прекрасно понимаем! Это экологично, дешево и невероятно красиво. В этом году популярны новые способы окрашивания, поэтому рассказываем, как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде для красивого салатово-оливкового цвета.

Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде на Пасху 2024

Окрашивание яиц куркумой и чаем каркаде — раньше было двумя отдельными способами. Пасхальные яйца получались желтыми и сине-фиолетовыми. Но изобретательные украинцы придумали замиксовать эти два ингредиента и получился невероятный, а главное — натуральный оливковый цвет.

Делимся, как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде! Тебе понадобятся следующие ингредиенты:

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Куркума — 3 ст.л.

Чай каркаде — 5-6 ст.л.

Яйца — 10 шт.

Вода — 1,5 л

Для этого рецепта тебе не понадобится уксус, но если ты захочешь придать блеска зеленым яйцам, можно натереть их после высыхания оливковым маслом.

Приготовление

Вымой куриные яйца, лучше выбирать белого цвета. Положи их в кастрюлю с холодной водой. К воде добавь куркуму и чай каркаде. Перемешай все ложкой. Доведи яйца с куркумой и каркаде до кипения, а затем убавь огонь. Вари еще 10 минут. Затем выключи огонь и дай яйцам остыть в этой смеси. Через 15-20 минут окрашенные яйца куркумой и чаем каркаде можно доставать на бумажные полотенца, чтобы высушить. Если ты хочешь придать им более яркий цвет, оставь их в воде еще на несколько часов. После высыхания яйца в куркуме и каркаде станут оливковыми. На этом этапе их можно натереть растительным маслом. Но не три сильно, чтобы не смыть окрашивание.

А еще держи пошаговый видеорецепт!

Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.

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