Невероятно зеленые! Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде на Пасху 2024

Если ты хочешь покрасить натуральными способами яйца на Пасху — мы тебя прекрасно понимаем! Это экологично, дешево и невероятно красиво. В этом году популярны новые способы окрашивания, поэтому рассказываем, как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде для красивого салатово-оливкового цвета.
Окрашивание яиц куркумой и чаем каркаде — раньше было двумя отдельными способами. Пасхальные яйца получались желтыми и сине-фиолетовыми. Но изобретательные украинцы придумали замиксовать эти два ингредиента и получился невероятный, а главное — натуральный оливковый цвет.
Делимся, как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде! Тебе понадобятся следующие ингредиенты:
Для этого рецепта тебе не понадобится уксус, но если ты захочешь придать блеска зеленым яйцам, можно натереть их после высыхания оливковым маслом.
Приготовление
А еще держи пошаговый видеорецепт!
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Допис, поширений Ольга (@olga__orineo)
Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.
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