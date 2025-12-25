Какая страна первой встречает Новый год 2026: кто быстрее всех начинает праздновать

В то время как большинство жителей планеты только завершают приготовление к празднику, на некоторых островах Тихого океана уже раздаются первые новогодние поздравления.

Из-за особенностей разделения земного шара на часовые пояса процесс встречи Нового года растягивается на 26 часов. Читай в материале, какая страна первой встречает Новый год 2026, а какая — последней.

Какая страна встречает Новый год самой первой

Первой страной, пересекающей границу нового года, является островное государство Кирибати, а именно его восточная часть — Острова Лайн.

Самым первым населенным пунктом на планете, куда приходит праздник, является остров Рождества (Киритимати). Здесь Новый год наступает, когда в Киеве еще только 12:00 31 декабря.

Это стало возможным благодаря часовому поясу UTC+14, наиболее смещенному вперед времени в мире. Интересно, что до 1995 года страна была разделена линией смены дат, из-за чего на разных островах одного государства была разница во времени в целые сутки.

После Кирибати эстафету празднования подхватывают другие страны Океании:

Острова Чатем (Новая Зеландия): через 15 минут после Кирибати. У них есть свой уникальный часовой пояс.

Новая Зеландия, Фиджи, Тонга и часть Антарктиды: час спустя после Кирибати.

Маршалловы острова и Науру: в 14:00 по Киеву.

Следует отметить, что государство Самоа также входит в список первых. В 2011 году страна совершила скачок во времени, перейдя на другую сторону линии изменения дат, чтобы облегчить торговлю с Австралией и Новой Зеландией, автоматически став одной из первых точек встречи Нового года.

Почему страны празднуют Новый год в разное время

Все зависит от Международной линии изменения дат — условной линии на поверхности Земли, проходящей от полюса к полюсу. Именно от нее начинается отсчет нового календарного времени.

Линия не является прямой: она огибает границы государств и архипелагов, чтобы в пределах одной страны или экономического региона действовал один и тот же день.

Замыкают планетарное шествие Нового года острова в Тихом океане, относящиеся к часовому поясу UTC-12. Последняя точка — это незаселенные острова Бейкер и Гауленд (территории США).

Среди населенных территорий последними праздники встречают жители Американского Самоа и острова Ниуэ. Когда они начинают праздновать, на острове Рождества (Кирибати) уже проходит час ночи 2 января.

