Яка країна першою зустрічає Новий рік 2026: хто швидше за всіх починає святкувати

У той час як більшість мешканців планети лише завершують приготування до свята, на деяких островах Тихого океану вже лунають перші новорічні привітання.

Через особливості поділу земної кулі на часові пояси, процес зустрічі Нового року розтягується на 26 годин. Читай у матеріалі, яка країна найпершою зустрічає Новий рік 2026, а яка — останньою.

Яка країна зустрічає Новий рік найпершою

Першою країною, яка перетинає межу нового року, є острівна держава Кірибаті, а саме її східна частина — Острови Лайн.

Найпершим населеним пунктом на планеті, куди приходить свято, є острів Різдва (Кіритіматі). Тут Новий рік настає, коли в Києві ще лише 12:00 дня 31 грудня.

Це стало можливим завдяки часовому поясу UTC+14, який є найбільш зміщеним вперед часом у світі. Цікаво, що до 1995 року країна була розділена лінією зміни дат, через що на різних островах однієї держави була різниця в часі у цілу добу.

Після Кірибаті естафету святкування підхоплюють інші країни Океанії:

Острови Чатем (Нова Зеландія): через 15 хвилин після Кірибаті. Вони мають свій унікальний часовий пояс.

Нова Зеландія, Фіджі, Тонга та частина Антарктиди: через годину після Кірибаті.

Маршаллові Острови та Науру: о 14:00 за Києвом.

Варто зазначити, що держава Самоа також входить до списку перших. У 2011 році країна здійснила стрибок у часі, перейшовши на інший бік лінії зміни дат, щоб полегшити торгівлю з Австралією та Новою Зеландією, автоматично ставши однією з найперших точок зустрічі Нового року.

Чому країни святкують Новий рік в різний час

Усе залежить від Міжнародної лінії зміни дат — умовної лінії на поверхні Землі, що проходить від полюса до полюса. Саме від неї починається відлік нової календарної доби.

Лінія не є прямою: вона огинає кордони держав та архіпелагів, щоб у межах однієї країни або економічного регіону діяв один і той самий день.

Замикають планетарну ходу Нового року острови в Тихому океані, що належать до часового поясу UTC-12. Остання точка — це незаселені острови Бейкер та Гауленд (території США).

Серед населених територій останніми свято зустрічають мешканці Американського Самоа та острова Ніуе. Коли вони починають святкувати, на острові Різдва (Кірибаті) вже минає перша година ночі 2 січня.

