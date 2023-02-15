Календарь постов 2023: главные даты верующих

Христиане придерживаются однодневных и многодневных постов. Самые значимые из них — многодневные. Они происходят ежегодно четыре раза в год. Когда будут многодневные посты в 2023 и какие они существуют — читай в материале.

Календарь постов 2023

Великий пост в 2023 году начинается 27 февраля и длится до 15 апреля.

в 2023 году начинается 27 февраля и длится до 15 апреля. Петров пост держат месяц, начиная с 12 июня.

держат месяц, начиная с 12 июня. Успенский пост — с 14 по 27 августа.

— с 14 по 27 августа. А вот Рождественский пост начинается с 28 ноября и заканчивается 6 января 2024 года.

Календарь многодневных постов 2023

Существует четыре самых важных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Вот в чем их отличия:

Великий пост — один из самых важных, ведь после него отмечают Пасху. Говорят, что его провозгласила церковь в память о посте Христа в пустыне. Такой пост дает веру людям и помогает им становиться ближе к Иисусу. Ведь он не ел ничего 40 дней, несмотря на множество соблазнов. Самый важный день, когда нужно держать пост — это 15 апреля, перед великим праздником. Петров пост. Держат его месяц, но не всегда. Каждый год по-разному, поскольку зависит он от того, когда Пасха. Начинается Петров пост после Троицы, а заканчивается на праздник Петра и Павла. Он считается не очень строгим, ведь в течении этого месяца можно есть рыбу. Успенский пост. Его посвятили памяти Божий Матери. Главное в эти дни — не только придерживаться ограничений в еде, но и быть честным, благочестивым. В этом году такой пост будут держать две недели. Рождественский пост считается вторым по важности и длительности (после пасхального). Длится он больше месяца, а начинается после большого праздника — дня памяти Апостола Филиппа.

Календарь однодневных постов 2023

В эти дни следует придерживаться строгого поста:

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на Крещение, 18 января;

на Воздвижение Креста Господня, 27 сентября;

Сретение Господне, 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы, 7 апреля;

Апостола Иоанна Богослова, 21 мая и 9 октября;

Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля;

Апостолов Петра и Павла, 12 июля;

Преображение Господне, 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа;

Рождество Богородицы, 21 сентября;

Покрову Пресвятой Богородицы, 14 октября;

Введение Богородицы в храм, 4 декабря;

Святителя Николая, 19 декабря.

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