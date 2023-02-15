Календарь постов 2023: главные даты верующих

Христиане придерживаются однодневных и многодневных постов. Самые значимые из них — многодневные. Они происходят ежегодно четыре раза в год. Когда будут многодневные посты в 2023 и какие они существуют — читай в материале.
Существует четыре самых важных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Вот в чем их отличия:
В эти дни следует придерживаться строгого поста:
На войне многие обращаются к Богу и просят о защите. Ранее мы рассказывали историю капеллана Евгения Флисты о помощи военным на передовой.
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