Календар постів 2023: головні дати вірян

Християни дотримуються одноденних та багатоденних постів. Найважливіші з них — багатоденні. Вони відбуваються щороку чотири рази на рік. Коли будуть найтриваліші пости 2023 та які вони існують — читай у матеріалі.
Існує чотири найважливіші пости: Великий, Петрів, Успенський та Різдвяний. Ось у чому їхні відмінності:
У ці дні слід дотримуватися суворого посту:
На війні багато людей звертаються до Бога та просять про захист. Раніше ми розповідали історію капелана Євгена Флисти про допомогу військовим на передовій.
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