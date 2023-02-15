Календар постів 2023: головні дати вірян

Християни дотримуються одноденних та багатоденних постів. Найважливіші з них — багатоденні. Вони відбуваються щороку чотири рази на рік. Коли будуть найтриваліші пости 2023 та які вони існують — читай у матеріалі.

Календар постів 2023

Великий піст у 2023 році розпочинається 27 лютого і триває до 15 квітня. Петрів піст тримають місяць, починаючи з 12 червня. Успенський піст — з 14 по 27 серпня. А ось Різдвяний піст починається 28 листопада і закінчується 6 січня 2024 року.

Календар багатоденних постів 2023

Існує чотири найважливіші пости: Великий, Петрів, Успенський та Різдвяний. Ось у чому їхні відмінності:

Великий піст — один із найважливіших, адже після нього святкують Великдень. Кажуть, що його проголосила церква на згадку про пост Христа в пустелі. Такий піст дає віру людям і допомагає їм стати ближчими до Ісуса. Адже він не їв нічого 40 днів, попри безліч спокус. Найважливіший день, коли треба тримати піст — це 15 квітня, перед великим святом. Петрів піст. Тримають його місяць, але не завжди. Щороку по-різному. Це залежить від того, коли Великдень. Починається Петрів піст після Трійці, а закінчується на свято Петра та Павла. Він вважається не дуже суворим, адже весь місяць можна їсти рибу. Успенський піст. Його присвятили пам’яті Божої Матері. Головне у ці дні не лише дотримуватись обмежень у їжі, а бути чесним, благочестивим. Цього року такий піст триматимуть два тижні. Різдвяний піст вважається другим за вагомістю й тривалістю (після великоднього). Триває він понад місяць, а починається після великого свята — дня пам’яті Апостола Пилипа.

Календар одноденних постів 2023

У ці дні слід дотримуватися суворого посту:

Зараз також дивляться

на Водохреще, 18 січня;

на Воздвиження Хреста Господнього, 27 вересня;

Стрітення Господнього, 15 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня;

Апостола Іоанна Богослова, 21 травня та 9 жовтня;

Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня;

Апостолів Петра та Павла, 12 липня;

Преображення Господнього, 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня;

Різдва Богородиці, 21 вересня;

Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня;

Введення Богородиці до храму, 4 грудня;

Святителя Миколая, 19 грудня.

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