Одне з найважливіших свят у християн: коли Великдень 2023

Великдень — одне з найголовніших церковних свят для християн. Щороку вони завчасно готуються до нього, адже треба витримати піст. Ми розповімо, коли Великдень у 2023 році.

Коли Великдень 2023

Цього разу Великдень припав на квітень. Християни західного обряду (римо-католики) святкуватимуть його на тиждень раніше — 9 квітня. Християни східного обряду (православні та греко-католики) — 16 квітня.

Зазвичай підготовка до Великодня триває майже два місяці. Вірянам треба дотримуватися Великого посту, який триває сім тижнів (49 днів).

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Цей піст є найдовшим та найважливішим у церковному календарі. У цей період варто відмовитися від їжі тваринного походження та очиститися духовно.

У християн східного обряду Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня, у християн західного обряду він почнеться на тиждень раніше — з 20 лютого по 8 квітня.

Раніше ми розповідали про церковні свята в листопаді.

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