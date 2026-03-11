Календар праздников на апрель 2026: важные даты месяца

В апреле в Украине традиционно отмечают важные государственные и профессиональные праздники, которые во время войны приобретают особый смысл.

В этом месяце мы будем вспоминать тех, кто исследует землю, защищает границы и жизни людей, поддерживает безопасность на работе и заботится об окружающей среде. А также будем отмечать Пасху.

Читай календарь государственных и самых важных профессиональных праздников и записывай даты, чтобы вовремя поздравить тех, кто причастен к профессиям, которые чествуются.

Календарь государственных и профессиональных праздников в апреле 2026

5 апреля, воскресенье — День геолога

Это день, когда общество вспоминает о роли геологов в жизни каждого из нас. Ведь геологические исследования — это не только о нефти, газе или полезных ископаемых. Это и о воде в наших кранах, и о почвах, и о безопасном строительстве дорог, мостов, шахт, и о понимании того, как развивалась наша планета на протяжении миллионов лет.

12 апреля, воскресенье — Пасха

Пасха — один из главных христианских праздников, в который отмечают Воскресение Иисуса Христа. Его дата каждый год меняется, потому что определяется по церковному календарю: в 2026 году праздник отмечают 12 апреля, в воскресенье. В этот день принято посещать утреннюю службу, обмениваться праздничными поздравлениями и проводить время с семьёй.

12 апреля, воскресенье — День работников ракетно-космической отрасли Украины

В эту дату чествуют тех, кто работает над чрезвычайно сложными проектами — от разработки ракет до космических технологий. Дата совпадает с международным Днём полёта человека в космос, установленным ООН в честь первого полёта Юрия Гагарина.

13 апреля, понедельник — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины

Этот день в календаре государственных праздников — хороший повод почтить людей, которые создают вооружение, технику и другие оборонные средства для защиты страны, что особенно важно в условиях войны. Работники оборонно-промышленного комплекса поставляют армии оружие, боеприпасы и специальное оборудование, которое спасает жизни военных и гражданских.

17 апреля, пятница — День пожарной охраны

Это профессиональный праздник отважных людей, который ежегодно отмечают в третью пятницу апреля. Особенно важным он стал в условиях войны: пожарные работают в зонах боевых действий, ликвидируют последствия обстрелов, взрывов и пожаров, спасают критическую инфраструктуру. Праздник подчеркивает их мужество, самоотверженность и готовность рисковать собственной жизнью ради других.

18 апреля, суббота — День памятников истории и культуры

Это государственный праздник напоминает о важности сохранять историческое наследие — старинные архитектурные сооружения, археологические памятники и культурные объекты. Он совпадает с международным Днём памятников и достопримечательных мест, поддержанным ЮНЕСКО.

18 апреля, суббота — День окружающей среды

День окружающей среды в Украине отмечают ежегодно в третью субботу апреля. Этот праздник посвящён охране природы, сохранению чистоты воздуха, воды и почв, рациональному использованию ресурсов. В этот день подчёркивают важность экологической безопасности, которой сейчас трудно достичь из-за разрушения инфраструктуры, загрязнения территорий и угрозы для здоровья людей из-за военных действий. Традиционно в этот день убирают парки и улицы, высаживают деревья, организуют экологические акции и лекции.

28 апреля, вторник — День охраны труда

Этот день в календаре государственных праздников приходится на 28 апреля. Праздник посвящён безопасности работников на производстве и в быту. Его цель — напомнить работодателям и работникам о важности соблюдать правила охраны труда, которые позволяют предотвратить травмы и аварии. В этот день проводят семинары, тренинги, тематические лекции и инспекции на предприятиях.

30 апреля, четверг — День пограничника Украины

Сегодня пограничники Украины работают на передовой — они охраняют государственную границу в зонах, где продолжаются боевые действия, проверяют транспорт и грузы, не допускают проникновения противника и контрабанды. Кроме того, они спасают людей, оказавшихся в опасных районах, эвакуируют гражданских и помогают поддерживать порядок. День пограничника ежегодно отмечают 30 апреля.

