Выходные в апреле 2026 в Украине: в какие дни можно будет отдохнуть посреди весны

Для многих украинцев апрель время планирования коротких поездок или завершения весенних работ в саду, поэтому вопрос количества официальных дней для отдыха становится особенно актуальным. Читай в материале, сколько будет выходных в апреле 2026 года и сколько дней можно будет отдохнуть второго месяца весны.

Выходные в апреле 2026 года: в какие дни украинцы смогут отдохнуть

Апрель 2026 года имеет 30 календарных дней, из которых 8 дней приходятся на субботу и воскресенье. Согласно стандартному графику пятидневной рабочей недели, у украинцев будут следующие выходные: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля. Остальные 22 дня будут рабочими.

Главным днем ​​месяца станет Пасха, которая в этом году приходится на 12 апреля. В мирные времена, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий по празднику понедельник (13 апреля) должен быть выходным днем.

Однако, учитывая продолжение действия военного положения, дополнительные выходные на государственные и религиозные праздники отменены, поэтому этот день остается обычным рабочим днем ​​для работников государственных учреждений и предприятий, если руководство не примет иного решения.

Рабочее время в апреле при 40-часовой рабочей неделе составит 176 часов. В частном секторе график выходных может устанавливаться работодателем индивидуально, поэтому следует заранее согласовать свои планы с руководством.

Кроме Светлого Христова Воскресения, апрель 2026 года наполнен профессиональными и международными датами. В частности, 1 апреля будет отмечать День смеха, 7 апреля — Всемирный день здоровья, а 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины.

В конце месяца, 26 апреля, Украина будет чествовать 40-ю годовщину Чернобыльской катастрофы — день, который навсегда останется символом памяти и предостережения для всего мира.

