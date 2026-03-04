Вихідні у квітні 2026 в Україні: в які дні можна буде відпочити посред весни

Для багатьох українців квітень є часом планування коротких поїздок або завершення весняних робіт у саду, тому питання кількості офіційних днів для відпочинку стає особливо актуальним. Читай в матеріалі, скільки буде вихідних у квітні 2026 та скільки днів можна буде відпочити другого місяця весни.

Вихідні у квітні 2026: в які дні українці зможуть відпочити

Квітень 2026 року має 30 календарних днів, з яких 8 днів припадають на суботи та неділі. Згідно зі стандартним графіком п’ятиденного робочого тижня, українці матимуть такі вихідні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 квітня. Решта 22 дні будуть робочими.

Головним днем місяця стане Великдень, який цьогоріч припадає на 12 квітня. За мирних часів, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний за святом понеділок (13 квітня) мав би бути вихідним днем.

Однак, з огляду на продовження дії воєнного стану, додаткові вихідні на державні та релігійні свята наразі скасовані, тому цей день, залишається звичайним робочим днем для працівників державних установ та підприємств, якщо керівництво не прийме іншого рішення.

Робочий час у квітні при 40-годинному робочому тижні становитиме 176 годин. У приватному секторі графік вихідних може встановлюватися роботодавцем індивідуально, тому варто заздалегідь узгодити свої плани з керівництвом.

Окрім Світлого Христового Воскресіння, квітень 2026 року наповнений професійними та міжнародними датами. Зокрема, 1 квітня світ відзначатиме День сміху, 7 квітня — Всесвітній день здоров’я, а 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України.

Наприкінці місяця, 26 квітня, Україна вшановуватиме 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи — день, який назавжди залишиться символом пам’яті та застереження для всього світу.

Раніше ми писали, яка буде погода на квітень 2026 в Україні — читай в матеріалі, чи буде сильне тепло посеред весни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!