Календар державних та професійних свят на квітень 2026: важливі дати місяця

У квітні в Україні традиційно відзначають важливі державні та професійні свята, які під час війни набувають особливого сенсу.

В цей місяць ми будемо згадувати про тих, хто досліджує землю, захищає кордони та життя людей, підтримує безпеку на роботі й піклується про довкілля. А також відзначатимемо Великдень.

Читай календар державних та найважливіших професійних свят і занотовуй дати, аби вчасно привітати тих, хто причетний до професій, які вшановуються.

Календар державних та професійних свят у квітні 2026

5 квітня, неділя — День геолога

Це день, коли суспільство згадує про роль геологів в житті кожного з нас. Бо геологічні дослідження — це не лише про нафту, газ чи корисні копалини. Це й про воду в наших кранах, й про ґрунти, й про безпечне будівництво доріг, мостів, шахт, й про розуміння того, як розвивалася наша планета впродовж мільйонів років.

12 квітня, неділя — Великдень

Великдень — одне з головних християнських свят, в яке відзначають Воскресіння Ісуса Христа. Його дата щороку змінюється, бо визначається за церковним календарем: у 2026 році святкують 12 квітня, у неділю. На свято заведено відвідати ранкову службу, обмінюватися святковими привітаннями та проводити час із родиною.

12 квітня, неділя — День працівників ракетно-космічної галузі України

В цю дату вшановують тих, хто працює над надзвичайно складними проєктами — від розробки ракет до космічних технологій. Дата збігається з міжнародним Днем польоту людини в космос, встановленим ООН на честь першого польоту Юрія Гагаріна.

13 квітня, понеділок — День працівника оборонно-промислового комплексу України

Цей день у календарі державних свят – слушний привід вшанувати людей, які створюють озброєння, техніку та інші оборонні засоби для захисту країни, що особливо важливо в умовах війни. Працівники оборонно-промислового комплексу постачають армії зброю, боєприпаси та спеціальне обладнання, що рятує життя військових та цивільних.

17 квітня, п’ятниця — День пожежної охорони

Це професійне свято відважних людей, яке відзначають щороку в третю п’ятницю квітня. Особливо важливим воно стало в умовах війни: пожежники працюють у зонах бойових дій, ліквідовують наслідки обстрілів, вибухів і пожеж, рятують критичну інфраструктуру. Свято підкреслює їхню мужність, самовідданість та готовність ризикувати власним життям заради інших.

18 квітня, субота — День пам’яток історії та культури

Це державне свято нагадає про важливість зберігати історичну спадщину — старовинні архітектурні споруди, археологічні пам’ятки та культурні об’єкти. Воно співпадає з міжнародним Днем пам’яток і визначних місць, підтриманим ЮНЕСКО.

18 квітня, субота — День довкілля

День довкілля в Україні відзначають щороку в третю суботу квітня. Це свято присвячене охороні природи, збереженню чистоти повітря, води та ґрунтів, раціональному використанню ресурсів. В цей день наголошують на важливості екологічної безпеки, якої нині важко досягти через руйнування інфраструктури, забруднення територій і загрозу для здоров’я людей від військових дій. Традиційно у цей день прибирають парки і вулиці, висаджують дерева, організовують екологічні акції та лекції.

28 квітня, вівторок — День охорони праці

Цей день в календарі державних свят припадає на 28 квітня. Свято присвячене безпеці працівників на виробництві та у побуті. Його мета — нагадати роботодавцям і працівникам про важливість дотримуватися правил охорони праці, які дозволяють не допустити травм та аварій. У цей день проводять семінари, тренінги, тематичні лекції та інспекції на підприємствах.

30 квітня, четвер — День прикордонника України

Сьогодні прикордонники України працюють на передовій — вони охороняють державний кордон у зонах, де тривають бойові дії, перевіряють транспорт і вантажі, не дають проникнути противнику та контрабанді. Крім того, вони рятують людей, які опинилися у небезпечних районах, евакуюють цивільних та допомагають підтримувати порядок. День прикордонника щороку відзначають 30 квітня.

Читай також про вихідні у квітні 2026 в Україні: в які дні можна буде відпочити посеред весни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!