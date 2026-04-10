Комендантский час на Пасху 2026: в каких регионах будут послабления

В 2026 году Пасха в Украине снова пройдет в условиях военного положения, поэтому в разных регионах будут действовать усиленные ограничения.

Они касаются как ночного передвижения, так и проведения богослужений. Каким будет комендантский час на Пасху в разных регионах Украины — читай в материале.

Комендантский час Пасха 2026 — сократят ли его продолжительность

В большинстве областей страны на Пасху сохраняется обычный комендантский час с 00:00 до 05:00.

Из-за этого ночные пасхальные службы фактически отменяются или переводятся в онлайн-формат.

Верующим рекомендуют приходить в храмы до и после окончания комендантского часа, а освящать пасхальные корзины вечером и в течение дня, чтобы избежать скопления людей.

В Киеве и Киевской области власти советуют ограничить массовые мероприятия. Во время комендантского часа в храмах разрешено присутствие лишь небольшого количества священнослужителей — ориентировочно до десяти человек. Ночные службы предлагают транслировать онлайн.

В Винницкой области действуют одни из самых строгих правил празднования Пасхи: запрещены крестные ходы за пределами храмов. Сохраняется стандартный комендантский час с 00:00 до 05:00, а освящение корзин проводится только днем.

В Харьковской области действуют дополнительные ограничения из-за угрозы обстрелов и минирования. В Харькове запрещено посещать некоторые кладбища, где есть риск атак дронов. В Богодуховской громаде полностью запрещено посещение кладбищ в зонах, приближенных к границе или районам боевых действий.

В Херсонской области ограничиваются или запрещаются богослужения в прибрежных и опасных зонах. Во время комендантского часа пребывание в церквях запрещено.

В Николаевской области местные власти рекомендуют оперативно реагировать на воздушные тревоги и избегать массовых собраний. Также советуют уменьшать количество людей в крупных храмах.

В Кропивницком и области планируют немного смягчить комендантский час до 00:00–04:00 на Пасху, а также изменить работу общественного транспорта, чтобы люди могли безопасно посещать храмы утром.

На Хмельничине Пасху 2026 планируют провести с ослабленным комендантским часом: в ночь на праздник его сократят до 00:00–03:00 вместо 00:00–05:00, как в большинстве других регионов Украины. Это решение принял областной совет обороны, чтобы дать верующим возможность посетить богослужения, но полностью ночные ограничения не отменяются.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!