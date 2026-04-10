Комендантська година на Великдень 2026: в яких регіонах будуть послаблення

У 2026 році Великдень в Україні знову проходитиме в умовах воєнного стану, тому в різних регіонах будуть діяти посилені обмеження. Вони стосуються і нічного пересування, і проведення богослужінь. Якою буде комендантська година на Великдень у різних регіонах України — читай у матеріалі.

Комендантська година Великдень 2026 — чи скоротять її тривалість

У більшості областей країни на Великдень зберігається звичайна комендантська година з 00:00 до 05:00.

Через це нічні великодні служби фактично скасовані або переведені в онлайн-формат.

Вірянам радять приходити до храмів до і після завершення комендантської години, а освячувати кошики ввечері і протягом дня, щоб уникнути скупчень людей.

У Києві та Київській області влада радить обмежити масові заходи. Під час комендантської години у храмах дозволено перебування лише невеликої кількості священнослужителів, орієнтовно до десяти осіб. Нічні служби пропонують транслювати онлайн.

На Вінниччині діє одні з найжорсткіших правил щодо святкування Великодня: заборонені хресні ходи за межами храмів. Діятиме стандартна комендантська година з 00:00 до 05:00, а освятити кошики можна лише вдень.

У Харківській області діють додаткові обмеження через загрозу обстрілів та мінування. У Харкові заборонено відвідувати деякі кладовища, на яких є ризик атак дронів. В Богодухівській громаді повністю заборонені відвідування кладовищ у зонах, наближених до кордону або районів бойових дій.

На Херсонщині обмежуються чи забороняються богослужіння у прибережних і небезпечних зонах. У комендантську годину перебування в церквах заборонене.

У Миколаївській області місцева влада радить оперативно реагувати на повітряні тривоги та уникати масових зібрань. Також рекомендується зменшити кількість людей у великих храмах.

У Кропивницькому та області планують дещо пом’якшити графік комендантської години до 00:00–04:00 на Великдень, а також змінюють роботу громадського транспорту, щоб люди могли безпечно відвідувати храми вранці.

На Хмельниччині Великдень 2026 обіцяють пом’якшити комендантську годину: у ніч на свято її скоротять і вона діятиме з 00:00 до 03:00, а не до 05:00, як у більшості інших регіонів України. Це рішення ухвалила обласна рада оборони, щоб дати можливість вірянам відвідати богослужіння, але при цьому повністю нічні обмеження не скасовуються.

