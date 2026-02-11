Куда пойти на 14 февраля 2026 в Днепре: романтичны события для празднования Дня влюбленных

Даже в нынешние сложные времена День святого Валентина остаётся праздником.

И 14 февраля 2026 года в Днепре пройдут концерты, театральные постановки и музыкальные вечера, которые позволят хотя бы на несколько часов отвлечься и приятно провести время с любимыми.

Так куда пойти на День влюбленных 2026 в Днепре — актуальная афиша в материале.

Куда пойти 14 февраля 2026 года в Днепре: концерты и стендап-шоу

Днепропетровская филармония им. Л. Когана на День святого Валентина в 16:00 приглашает влюбленных на симфонический концерт ROMANTIC BLUES. Это программа классической музыки с романтическим настроением, которая сочетает чувственные мелодии и атмосферу праздника любви.

В 16:30 в Планетарии Noosphere покажут специальную программу Love is…. Зрителям обещают музыку, световые эффекты и романтические истории под звездным куполом. Это довольно необычный праздничный формат свидания.

В 18:00 14 февраля на сцене Шинник-АртТерритория состоится концерт проекта “100лица”. Гости смогут насладиться живым исполнением современной музыки и провести вечер в драйвовой атмосфере.

Также в 18:00 в филармонии прозвучит программа Valentine’s jazz в исполнении Dnipro Big Band. Джазовый оркестр подготовил специальную праздничную программу с известными романтическими композициями.

В 19:00 14 февраля в Планетарии Noosphere запланировано шоу Романтический Вселенная: Истории любви сквозь время и пространство.

В тот же вечер, в 19:00, в NobelMuseHall пройдёт стендап-шоу Сексология. Это юмористическая программа о взаимоотношениях, чувствах и особенностях любви, которая станет хорошим выбором для пар, желающих провести праздник легко и с улыбкой.

Куда пойти на День святого Валентина 2026 в Днепре: театры и романтические постановки

В Днепровском академическом театре драмы и комедии – ДРАМиКОМ на День влюбленных в 12:00 — социальная комедия Lovecode. Это современная постановка о взаимоотношениях, любви и тонкостях человеческого взаимодействия — отличный выбор для пар, которые хотят провести День святого Валентина с юмором.

Также в ДРАМиКОМ на 14–15 февраля в 16:00 запланирован показ премьеры Эстроген. Это драматическая постановка, которая обещает погрузить зрителя в мир переживаний, актуальных для современных отношений.

В 17:00 в Днепропетровском академическом областном украинском молодёжном театре пройдёт лёгкая комедия-фарс Любовь в стиле Барокко — сцена, где юмор и романтика гарантированы!

