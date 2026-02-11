Куди піти 14 лютого 2026 року в Дніпрі: романтичні події для святкування Дня закоханих

Навіть у теперішні складні часи День святого Валентина залишається святом.

І 14 лютого 2026 року у Дніпрі пройдуть концерти, театральні постановки та музичні вечори, які дозволять хоча б на кілька годин відволіктися та приємно провести час з коханими.

Тож куди піти на День закоханих 2026 у Дніпрі — актуальна афіша у матеріалі.

Куди піти 14 лютого 2026 року в Дніпрі: концерти та стендап-шоу

Дніпропетровська філармонія ім. Л. Когана на День святого Валентина о 16:00 запрошує закоханих на симфонічний концерт ROMANTIC BLUES. Це програма класичної музики з романтичним настроєм, що поєднує чуттєві мелодії та атмосферу свята кохання.

О 16:30 у Планетарії Noosphere покажуть спеціальну програму Love is…. Глядачам обіцяють музику, світлові ефекти і романтичні історії під зоряним куполом. Це доволі незвичний. святковий формат побачення.

О 18:00 14 лютого на сцені Шинник-АртТериторія відбудеться концерт проєкту “100лиця”. Гості зможуть насолодитися живим виконанням сучасної музики та провести вечір у драйвовій атмосфері.

Також о 18:00 у філармонії прозвучить програма Valentine’s jazz у виконанні Dnipro Big Band. Джазовий оркестр підготував спеціальну святкову програму з відомими романтичними композиціями.

О 19:00 14 лютого у Планетарії Noosphere заплановано шоу Романтичний Всесвіт: Історії кохання крізь час і простір.

Того ж вечора, о 19:00, у NobelMuseHall пройде стендап-шоу Сексологія. Це гумористична програма про стосунки, почуття та особливості кохання, яка стане хорошим вибором для пар, що хочуть провести свято легко та з усмішкою.

Куди піти на День святого Валентина 2026 в Дніпрі: театри і романтичні вистави

У Дніпровському академічному театрі драми та комедії – ДРАМіКОМ на День закоханих о 12:00 — соціальна комедія Lovecode. Це сучасна вистава про стосунки, кохання і тонкощі людської взаємодії — чудовий вибір для пар, які хочуть провести День закоханих із гумором.

Також у ДРАМіКОМ на 14-15 лютого о 16:00 заплановано показ прем’єри Естроген. Це драматична постановка, що обіцяє занурити глядача у світ переживань, актуальних для сучасних стосунків.

О 17:00 у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі пройде легка комедія-фарс Кохання в стилі Бароко — сцена, де гумор і романтика гарантовані!

