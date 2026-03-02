Куда пойти на 8 марта в Киеве: концерты и вечеринки, где можно расслабиться

Не знаешь, куда строить свою вторую половинку 8 марта? Читай в материале, куда пойти 8 марта в Киеве и какие мероприятия можно посетить в этот праздник – в нашем материале.

Куда пойти 8 марта в Киеве: музыка легенд

В этот день город наполнится звуками от классического рока до экспериментального этно-попа. Одним из событий вечера станет грандиозный юбилей группы Друга Ріка, которая будет праздновать свое 30-летие на большой сцене Дворца спорта. Начало запланировано на 18.00, а стоимость билетов стартует от 490 грн.

Валерий Харчишин и его команда готовят не просто концерт, а технологическое шоу с неожиданными дуэтами и презентацией нового альбома, который должен ознаменовать новую эру в истории коллектива. Это идеальный вариант для тех, кто хочет услышать легендарные хиты в обновленном звучании и ощутить масштаб настоящей рок-легенды.

Для поклонников более камерной, но не менее энергичной атмосферы, Osocor Residence подготовил особую программу – Grand Cabaret от Олега Скрипки. Сбор гостей начнется в 18.00.

Легендарный музыкант обещает погрузить зрителей в мир безумных страстей, танцев и живого звука, создавая магию настоящего парижского кабаре посреди Киева. Это выбор для тех, кто стремится к изысканности и музыкальному аристократизму в этот праздничный вечер.

Куда пойти на 8 марта в Киеве: певцы, которых знают все

Между тем, молодая и драйвовая аудитория будет собираться на ВДНХ, где в павильоне КИТ в 19:00 начнется большой сольный концерт DANTES. Певец представит свой новый EP и выйдет на сцену с обновленным составом музыкантов.

Во время выступления обещают не только четыре совершенно новых трека, которые прозвучат вживую впервые, но и впечатляющее световое шоу. Сам артист отмечает, что этот вечер должен быть наполнен теплом и искренними эмоциями, что делает его выступление отличным подарком для близких.

Также в 19:00 на площадке ORIGIN STAGE свой новый раздел творчества будет открывать KHAYAT. Финалист нынешнего Нацотбора на Евровидение представит программу, которая войдет в будущий украиноязычный альбом.

Куда пойти 8 марта в Киеве: нестандартная вечеринка

Если же громкие концертные залы – это не твой с партнером формат, проект Infinitum предлагает кардинально иной подход. В 20:00 начнется Пижама Party в уютном загородном доме недалеко от Киева.

Организаторы обещают атмосферу абсолютного домашнего комфорта и отдыха от серых будней под сеть от Grek, Radroyal и Deloona. Стоимость входа для женщин составляет 1000 грн, для мужчин – 2000 грн, а дресскод – исключительно пижамный. Это уникальная возможность встретить весну в кругу друзей, наслаждаясь музыкой в ​​максимально расслабленном формате.

