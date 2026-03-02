Куди піти на 8 березня в Києві: концерти та вечірки, де можна розслабитись

Не знаєш, куди зводити свою другу половинку 8 березня? Читай в матеріалі, куди піти 8 березні в Києві та які заходи можна відвідати у це свято — в нашому матеріалі.

Куди піти 8 березня в Києві: музика легенд

В цей день місто наповниться звуками від класичного року до експериментального етно-попу. Однією з подій вечора стане грандіозний ювілей гурту Друга Ріка, який святкуватиме своє 30-річчя на великій сцені Палацу спорту. Початок заплановано на 18:00, а вартість квитків стартує від 490 грн.

Валерій Харчишин та його команда готують не просто концерт, а технологічне шоу з несподіваними дуетами та презентацією нового альбому, що має ознаменувати нову еру в історії колективу. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче почути легендарні хіти в оновленому звучанні та відчути масштаб справжньої рок-легенди.

Для прихильників більш камерної, але не менш енергійної атмосфери, Osocor Residence підготував особливу програму — Grand Cabaret від Олега Скрипки. Збір гостей розпочнеться о 18:00.

Легендарний музикант обіцяє занурити глядачів у світ шалених пристрастей, танців та живого звуку, створюючи магію справжнього паризького кабаре посеред Києва. Це вибір для тих, хто прагне вишуканості та музичного аристократизму в цей святковий вечір.

Читати на тему Чи скасували 8 березня в Україні та чи святкуємо його у 2026 році Чи скасували 8 березня в Україні — розбираємось у матеріалі.

Куди піти на 8 березня в Києві: співаки, яких знають усі

Тим часом молода та драйвова аудиторія збиратиметься на ВДНГ, де у павільйоні КИТ о 19:00 розпочнеться великий сольний концерт DANTES. Співак презентує свій новий EP та вийде на сцену з оновленим складом музикантів.

Під час виступу обіцяють не лише чотири абсолютно нові треки, які прозвучать наживо вперше, а й вражаюче світлове шоу. Сам артист наголошує, що цей вечір має бути наповнений теплом та щирими емоціями, що робить його виступ чудовим подарунком для близьких.

Також о 19:00, на майданчику ORIGIN STAGE свій новий розділ творчості відкриватиме KHAYAT. Фіналіст цьогорічного Нацвідбору на Євробачення представить програму, що увійде до його майбутнього україномовного альбому.

Куди піти 8 березня в Києві: нестандартна вечірка

Якщо ж гучні концертні зали — це не твій з партнером формат, проект Infinitum пропонує кардинально інший підхід. О 20:00 розпочнеться Піжама Party у затишному заміському будинку неподалік Києва.

Організатори обіцяють атмосферу абсолютного домашнього комфорту та відпочинку від сірих буднів під сети від Grek, Radroyal та Deloona. Вартість входу для жінок становить 1000 грн, для чоловіків — 2000 грн, а дрескод — виключно піжамний. Це унікальна можливість зустріти весну в колі друзів, насолоджуючись музикою у максимально розслабленому форматі.

Раніше ми писали, що подарувати дівчині на 8 березня — читай в матеріалі перелік ідей подарунків, які доповнять цей день.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!