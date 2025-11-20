Молитва к Святому Николаю: как попросить о защите детей, здоровье и прощении грехов

Святому Николаю молятся, когда душа ищет высшей поддержки. К нему обращаются с просьбами о защите детей, путешественников и тех, кто оказался в беде или одиночестве.

Он считается покровителем моряков, странников, обездоленных и всех, кому нужно чудо в самый тёмный момент.

Люди просят у Святого о мире в семье, исцелении, справедливости и помощи тогда, когда кажется, что уже никто не слышит.

Молитвы на день Святого Николая (6 декабря по новому стилю или 19 декабря по старому) — в материале.

Молитва Святому Николаю

О всеблаженный отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой прибегает к твоему заступничеству! Помилуй нас, недостойных, и испроси нам у милосердия Божьего прощение наших грехов.

Защити наших детей, будь их покровителем и хранителем во все дни жизни.

Попроси для нас здоровья душевного и телесного, мира и спасения. И не оставь нас, отец Святой Николай, своим заступничеством, чтобы, ведомые тобой, достигли мы Царства Небесного. Аминь.

Молитва Святому Николаю о здоровье

Святой отец Николай, добрый заступник всех страждущих, взгляни на меня со своей милостью.

Исцели моё тело и мою душу, укрепи мою силу, отврати болезни и слабость.

Наполни меня тихим светом надежды, чтобы я выдержал испытания и жил в добре. Будь моим помощником перед Господом и приведи меня к миру и спокойствию. Аминь.

Молитва Святому Николаю о защите детей

Святой Николай, защитник малых и милосердный покровитель детей, покрой их своим небесным покровом. Сохрани их от всякого видимого и невидимого зла — от страха, растерянности, опасностей пути, необдуманных поступков и недобрых намерений других людей.

Наполни их сердца чистой радостью, любознательной мудростью и доверчивой верой, ведущей к добру.

Даруй им силу преодолевать трудности, здоровье телесное и душевное, мягкость в словах и мир в сердце.

Держи их за руку в тёмные минуты, благослови их жизнь и сделай их пути светлыми и защищёнными. Аминь.

Молитва Святому Николаю о прощении грехов

Святой Николай, смиренный пастырь Божий, пред тобой с открытым сердцем стою и прошу твоей поддержки. Помоги мне преодолеть тяжесть грехов, слабостей и ошибок, которые я сознательно или бессознательно совершил — всё то, что затемняет душу и отдаляет от света.

Научи меня искреннему покаянию, смирению и умению видеть собственные недостатки так, чтобы не падать духом, а возрастать в добре. Испроси мне у Господа милосердие и прощение, чтобы прошлое не держало меня на пути, а очищенное сердце могло свободно творить добро.

Даруй моим мыслям свет мудрости, поступкам — справедливость, словам — мягкость, чтобы я ежедневно становился ближе к правде и любви Божьей.

Будь моим заступником и проводником на пути обновления, чтобы я, очищенный и укреплённый, шел дорогой света. Аминь.

Читай также молитвы за мужа: Божий щит для защиты военного.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!