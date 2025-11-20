Молитва до Святого Миколая: прохання про захист дітей, здоров’я та прощення гріхів

Святому Миколаю моляться, коли душа шукає вищої підтримки. До нього звертаються з проханнями про захист дітей, подорожніх і тих, хто опинився в біді чи самотності.

Він вважається покровителем моряків, мандрівників, знедолених і всіх, кому потрібне диво в найтемніший момент.

Люди просять у Святого про мир в родині, зцілення, справедливість і допомогу тоді, коли здається, що вже ніхто не чує.

Молитви на день Святого Миколая (6 грудня за новим стилем або 19 грудня за старим) — у матеріалі.

Молитва Святому Миколаю

О всеблаженний отче наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою прибігає до твого заступництва! Помилуй нас, недостойних, і випроси нам у милосердя Божого прощення гріхів наших.

Захисти дітей наших, будь їхнім покровителем і охоронцем у всі дні життя.

Попроси нам здоров’я душевного і тілесного, миру й спасіння. І не залиш нас, отче Святий Миколаю, своїм заступництвом, щоб, ведені тобою, досягли ми Царства Небесного. Амінь.

Молитва Святому Миколаю про здоров’я

Святий отче Миколаю, лагідний заступнику всіх стражденних, поглянь на мене зі своєю милістю.

Зціли моє тіло й мою душу, зміцни мою силу, відверни хвороби та слабкість.

Наповни мене тихим світлом надії, щоб я вистояв у випробуваннях і жив у добрі. Будь моїм прибічником перед Господом і приведи мене до миру й спокою. Амінь.

Молитва до Святого Миколая про захист дітей

Святий Миколаю, оборонцю малих і милосердний покровителю дітей, вкрий їх своїм небесним покровом. Збережи їх від усякого видимого й невидимого зла — від страху, розгубленості, небезпек дороги, нерозумних вчинків і недобрих намірів інших людей.

Наповни їхні серця чистою радістю, допитливою мудрістю й довірливою вірою, що веде до добра.

Даруй їм силу долати труднощі, здоров’я тілесне й душевне, лагідність у словах та мир у серці.

Тримай їх за руку в темні хвилини, благослови їхнє життя і зроби їхні стежки світлими й захищеними. Амінь.

Молитва Святому Миколаю про прощення гріхів

Святий Миколаю, смиренний пастирю Божий, перед тобою з відкритим серцем стою й прошу твоєї підтримки. Допоможи мені подолати тягар гріхів, слабкостей і помилок, які я несвідомо чи свідомо учинив, — усе те, що затемнює душу й віддаляє від світла.

Навчи мене щирого каяття, покори й уміння бачити власні недоліки так, щоб не падати духом, а зростати в добрі. Випроси мені у Господа милосердя і прощення, щоб минуле не тримало мене в путі, а очищене серце могло вільно творити добро.

Дай моїм думкам світло мудрості, вчинкам — справедливість, словам — лагідність, щоб я щодня ставав ближчим до правди й любові Божої.

Будь моїм заступником і провідником на шляху оновлення, щоб я, очищений і зміцнений, ішов дорогою світла. Амінь.

