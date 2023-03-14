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Можно ли заниматься сексом во время Великого поста — объясняет священник

Диана Просяник, практикант сайта 14 марта 2023, 17:00
можно ли заниматься сексом во время великого поста
Фото: Unsplash

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