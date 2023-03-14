Можно ли заниматься сексом во время Великого поста — объясняет священник

С 27 февраля для православных и греко-католиков начался Великий пост. Он длится в течение семи недель — до 15 апреля. В этот период действует ряд строгих запретов. Но главное — воздерживаться от греха.

Многие считают, что нельзя заниматься сексом во время Великого поста. Но действительно ли это так — рассказал священник УГКЦ и заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви отец Роман Демуш.

Можно ли заниматься сексом во время Великого поста

В период поста верующим важнее всего воздерживаться от греха. Поэтому мы должны воздерживаться от того, что разрушает нашу жизнь, от того, что отдаляет нас от Бога, — рассказывает отец Роман.

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Во время Великого поста женатые пары могут заниматься сексом. В этом нет никакого греха.

Священник добавляет: нет предостережений о воздержании супругов от интима.

В украинской греко-католической церкви и в католической церкви нет оговорок или ограничений на эту тему. Секс в браке является способом дарения и способом жертвы друг для друга, — объясняет отец Роман.

Священник отмечает, что время поста нужно для того, чтобы научиться жить в браке, быть открытыми к деторождению и проявлять свою любовь, не трактуя своего партнера как объект желаний.

Ранее мы рассказывали, о самых строгих днях Великого поста 2023 и как их придерживаться.

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