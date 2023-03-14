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Чи можна займатися сексом під час Великого посту — пояснює священник

Діана Просяник, практикантка сайту 14 Березня 2023, 17:00
чи можна займатися сексом під час великого посту
Фото: Unsplash

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