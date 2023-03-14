Чи можна займатися сексом під час Великого посту — пояснює священник

З 27 лютого для православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Він триває протягом семи тижнів — до 15 квітня. У цей період діє ряд суворих заборон. Та головне — утримуватися від гріха.

Багато хто вважає, що не можна займатися сексом під час Великого посту. Та чи дійсно це так — розповів священник УГКЦ та заступник голови Патріаршої комісії у справах Молоді Української греко-католицької церкви отець Роман Демуш.

Чи можна займатися сексом під час Великого посту

У період постування вірянам найважливіше утримуватися від гріха. Тому ми маємо утримуватися від того, що руйнує наше життя, від того, що віддаляє нас від Бога, — розповідає отець Роман.

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Під час Великого посту одружені пари можуть займатися сексом. У цьому немає жодного гріха.

Священник додає: немає застережень про утримання подружжя від інтиму.

В українській греко-католицькій церкві та у католицькій церкві немає застережень чи обмежень на цю тему. Секс у шлюбі є способом дарування та способом жертви одне для одно, — пояснює отець Роман.

Священник зазначає, що час посту потрібен для того, щоб навчитися жити у подружжі, бути відкритими до дітонародження та виявляти свою любов, не трактуючи свого партнера як об’єкт бажань.

Раніше ми розповідали, про найсуворіші дні Великого посту 2023 та як їх дотримуватися.

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