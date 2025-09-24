Пиво по 700 гривен? Октоберфест 2025: дата празднования и цены

Если ты любишь пиво, наверное, хотя бы раз жизни слышал (-а) об Октоберфесте? Это самый большой в мире фестиваль пива, который проходит в Германии каждый год. В материале рассказываем, где и когда пройдет Oktoberfest 2025, а также о ценах на билеты и пиво.

Предупреждаем заранее: праздник обойдется совсем недешево! Но хотя бы раз в жизни нужно побывать на Октоберфесте!

Когда начинается Октоберфест

Больше о фестивале рассказало издание NV. Октоберфест — любимый праздник ценителей пива и немецких развлечений. Но начинается он не в октябре, как говорит название праздника, а в сентябре. Октоберфест 2025 продлится с 20 сентября по 5 октября.

На празднике можно попробовать традиционное баварское пиво и лучшие крафтовые предложения. А еще отведать разнообразие национальных яств Германии: брецелей, колбасок, кислой капусты, картофельного салата, цыплят…

Празднование всегда длится две недели, а в Мюнхен съезжаются несколько миллионов туристов, чтобы попробовать немецкое пиво и принять участие в развлечениях.

Октоберфесту более 210 лет. Впервые его отметили в 1810 году. Тогда состоялась свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы, и празднование стало действительно народным.

К пиву гостям подают жареных цыплят, традиционные немецкие колбаски, свиные рульки. И раз в несколько лет устанавливаются мировые рекорды по объемам выпитого и съеденного на празднике.

На Октоберфест допускаются только мюнхенские пивоварни, которые варят пиво специально для праздника (Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu). На празднике проходят традиционные гуляния, костюмированные представления, есть аттракционы.

Где проходит Октоберфест

Каждый год этот праздник проводится в Мюнхене, Германия. На фестивале 2025 люди будут ждать блюдо прошлого года — кукурузу в чашке. Ее будут подавать с разными соусами. Также на Октоберфесте ввели вегетарианское меню.

Праздник начнется с традиционного стука по бочке мэра Дитера Райтера 20 сентября в 12:00 в фестивальном зале Шоттенхамель. На фестиваль обычно подается около 1000 компаний.

Среди нововведений появилась возможность виртуально посетить фестиваль.

Oktoberfest 2025: цены на билеты и пиво

Цены на пиво на фестивале Октоберфест 2025 — немалые. Они растут по 5% в год! За одно пиво придется заплатить от 13,60 до 15,30 евро, а это 650-750 грн.

В прошлом году цены на пиво на Октоберфесте колебались от 13 евро.

Для тех, кому алкоголь нельзя, на фестивале будут обустроены фонтанчики с бесплатной водой, или же можно приобрести лимонад по 12 евро (580 грн).

Отдельно придется заплатить за расположение — в шатрах, за столиками и т.д. Это обойдется от 40 до 400 евро. На разных сайтах продают остатки билетов. Столик на компанию можно арендовать почти за тысячу евро!

В эту стоимость входит гарантированное место за столом, два пива и половинка курицы.

