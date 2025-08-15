Стиль життя Свята

Пиво від 700 гривень? Октоберфест 2025: дата святкування та ціни

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Серпня 2025, 15:50
октоберфест 2025
Октоберфест 2025 Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь