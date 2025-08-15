Пиво від 700 гривень? Октоберфест 2025: дата святкування та ціни

Октоберфест 2025 Фото Unsplash Якщо ти любиш пиво, певно, хоча б раз житті чув/-ла про Октоберфест? Це найбільший у світі фестиваль пива, що проходить у Німеччині щороку. У матеріалі розповідаємо, де і коли пройде Oktoberfest 2025, а також про ціни на квитки та пиво.Попереджаємо заздалегідь: свято обійдеться зовсім недешево! Однак хоча б раз у житті потрібно побувати на Октоберфесті! Коли починається Октоберфест Більше про фестиваль розповіло видання NV. Октоберфест — улюблене свято поціновувачів пива та німецьких розваг. Та розпочинається він не у жовтні, як каже нам назва свята, а у вересні. Октоберфест 2025 триватиме з 20 вересня до 5 жовтня. На святі можна спробувати традиційне баварське пиво, а також кращі крафтові пропозиції. А ще скуштувати різноманіття національних наїдок Німеччини: брецелів, ковбасок, кислої капусти, картопляного салату, курчат… Святкування завжди триває два тижні, а до Мюнхена з’їжджаються кілька мільйонів туристів, щоб спробувати німецького пива та взяти участь у розвагах. Октоберфесту понад 210 років. Уперше його відзначили у 1810 році. Тоді відбулося весілля майбутнього баварського короля Людвіга I та принцеси Терези, і святкування стало справді народним. До пива гостям подають смажених курчат, традиційні німецькі ковбаски, свинячі рульки. І раз на кілька років встановлюються світові рекорди з обсягів випитого та з’їденого на святі.На Октоберфест допускаються лише мюнхенські пивоварні, які варять пиво спеціально для свята (Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu). На святі відбуваються традиційні гуляння, костюмовані вистави, є атракціони. Фото: Unsplash Де проходить Октоберфест Щороку це свято проводиться у Мюнхені, Німеччина. На цьогорічному фестивалі люди чекатимуть страву минулого року — Кукурудзу в чашці. Її подаватимуть з різними соусами. Також на Октоберфесті запровадили вегетаріанське меню. Свято почнеться з традиційного стукання по бочці мера Дітера Райтера 20 вересня о 12:00 у фестивальній залі Шоттенхамель. На фестиваль зазвичай подаються близько 1000 компаній. Серед нововведень — можливість віртуально відвідати фестиваль. Читати на тему Міжнародний день пива: усе про виникнення, користь та шкоду хмільного напою Дізнайся цікаві факти про пиво: як воно з’явилося, які існують види, а також цікаві факти про напій. Oktoberfest 2025: ціни на квитки та пиво Ціни на пиво на фестивалі Октоберфест 2025 — немалі. Вони зростають по 5% на рік! За одне пиво доведеться заплатити від 13,60 до 15,30 євро, а це 650-750 грн! Торік ціни на пиво на Октоберфесті коливалися від 13 євро. Для тих, кому алкоголь не можна, на фесті будуть облаштовані фонтанчики з безкоштовною водою, або ж можна придбати лимонад по 12 євро (580 грн). Окремо доведеться заплатити за розташування — у шатрах, за столиками тощо. Це від 40 до 400 євро. На різноманітних сайтах продають залишки квитків. Столик на компанію можна орендувати за майже тисячу євро! У цю вартість входить гарантоване місце за столом, два пива та половинка курки. Кращою закускою до пива, звичайно, є рулька! Як приготувати рульку в пиві — читай у нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: напої, Німеччина, Свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter