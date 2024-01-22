Чтобы уберечь государственность — нужно объединяться! Поздравление Зеленского с Днем Соборности Украины 2024

День Соборности Украины — это важная дата в календаре украинской истории. Ежегодно его отмечают 22 января, как символ памяти об историческом событии — подписании Акта воссоединения УНР и ЗУНР в 1919 году.

В честь Дня Соборности Украины, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным поздравлением. Также к украинцам по случаю праздника обратились в Генеральном штабе ВСУ и начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Поздравление Зеленского с Днем Соборности Украины

— Ровно 105 лет назад, здесь, на Софийской площади в Киеве, были провозглашены следующие строки: “Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины.” Это слова Акта Воссоединения, который объединил украинские земли по обоим берегам Днепра в единое государство. И по этому случаю, сегодня мы отмечаем День соборности Украины, — сказал Зеленский.

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Президент в речи подчеркнул, что в этот день каждый год украинцы всегда вспоминали о двух ключевых уроках тех времен для всех поколений нашей нации: чтобы получить собственную государственность — надо бороться, чтобы ее уберечь — нужно объединяться.

— И настал день, когда всем нам выпало доказать: эти оба урока усвоены. Все украинцы знают этот день. Вспоминая его, можно не называть год, достаточно числа и месяца. Это 24 февраля.

Зеленский напомнил, как украинцы доказали, что для нас соборность и независимость являются настоящими ценностями, а не декларативными. Президент подчеркнул, что наши граждане стали на защиту своего государства и не отдали Украину, а с первого дня полномасштабной войны доказали: отпор агрессии врага дает единство всего народа.

— Не символически, не эпизодически, не на словах, а на фронтах — на всех направлениях боевых действий против неволи. Во всех формах битвы за сохранение Украины: соборной, самостоятельной, сильной.

Поздравление Генштаба ВСУ с Днем Соборности Украины

В 2024 году, во время празднования Дня Соборности и Дня первого объявления Независимости Украины в XX веке, Украина находится в состоянии войны, которую Россия не прекращала в течение веков, — отметили в Генштабе.

В течение всего XX века украинский народ отстаивал свою независимость, соборность и целостность.

— Для украинского народа, лишенного собственной государственности и разделенного между двумя империями, идея соборности была одной из ключевых. Еще в середине XIX в. первые украинские политические организации в Западной и Приднепровской Украине подчеркивали единство украинского народа и нераздельность его земель.

Сейчас наша страна продолжает многовековую борьбу за свою независимость и единство. Поэтому соборность остается ключевым элементом национальной стратегии.

— Целостная Украина — это возвращение временно оккупированных Крыма и всех территорий Украины.

Поздравление Кирилла Буданова с Днем Соборности Украины

В своем поздравлении в честь Дня Соборности Украины начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов напомнил, как советская власть замалчивала факт провозглашения Акта воссоединения между УНР и ЗУНР, искажая нашу историю.

— 24 февраля 2022 года мы в очередной раз показали всему миру, что в единстве — наша сила. Украинский народ хорошо усвоил уроки советской оккупации и без колебаний оказывает решительное сопротивление российской агрессии.

Кирилл Буданов отметил, что украинцы — это несокрушимый народ единого соборного и сильного государства. Он подчеркнул, что мы защитим нашу независимость и восстановим территориальную целостность нашей страны.

Ранее мы рассказывали о том, как РФ на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру.

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