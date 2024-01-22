Щоб вберегти державність — потрібно єднатися! Привітання Зеленського з Днем Соборності України 2024

День Соборності України — це важлива дата в календарі української історії. Щорічно її відзначають 22 січня як символ пам’яті про історичну подію — підписання Акту злуки УНР та ЗУНР у 1919 році.

На честь Дня Соборності України президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним привітанням. Також до українців з нагоди свята звернулись у Генеральному штабі ЗСУ та начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Привітання Зеленського з Днем Соборності України

— Рівно 105 років тому, тут, на Софійській площі у Києві, були проголошені наступні рядки: “Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України.” Це слова Акту Злуки, який об’єднав українські землі по обидва береги Дніпра у єдину державу. І з цієї нагоди сьогодні ми відзначаємо День соборності України, — сказав Зеленський.

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Президент у промові наголосив, що у цей день кожного року українці завжди згадували про два ключові уроки тих часів для всіх поколінь нашої нації: щоб здобути власну державність — треба боротися, щоб її вберегти — потрібно єднатися.

— І настав день, коли всім нам випало довести: ці обидва уроки засвоєно. Всі українці знають цей день. Згадуючи його, можна не називати рік, достатньо числа й місяця. Це 24 лютого.

Зеленський нагадав, як українці довели, що для нас соборність та незалежність є справжніми цінностями, а не декларативними. Президент наголосив, що наші громадяни стали на захист своєї держави і не віддали України, а з першого дня повномасштабної війни довели: відсіч агресії ворога дає єдність усього народу.

— Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах — на усіх напрямках бойових дій проти неволі. В усіх формах битви за збереження України: соборної, самостійної, сильної.

Привітання Генштабу ЗСУ з Днем Соборності України

У 2024 році, під час святкування Дня Соборності та Дня першого оголошення Незалежності України у XX столітті, Україна перебуває у стані війни, яку Росія не припиняла протягом століть, — відзначили у Генштабі.

Протягом усього XX століття український народ відстоював свою незалежність, соборність та цілісність.

— Для українського народу, позбавленого власної державності і розділеного між двома імперіями, ідея соборності була однією із ключових. Ще в середині ХІХ ст. перші українські політичні організації у Західній та Наддніпрянській Україні наголошували на єдності українського народу та нероздільності його земель.

Нині наша країна продовжує багатовікову боротьбу за свою незалежність та єдність. Тому соборність залишається ключовим елементом національної стратегії.

— Цілісна Україна — це повернення тимчасово окупованих Криму і всіх територій України.

Привітання Кирила Буданова з Днем Соборності України

У своєму привітанні на честь Дня Соборності України начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов нагадав, як радянська влада замовчувала факт проголошення Акту Злуки між УНР та ЗУНР, спотворюючи нашу історію.

— 24 лютого 2022 року ми вкотре показали усьому світу, що в єдності — наша сила. Український народ добре засвоїв уроки радянської окупації й без вагань чинить рішучий опір російській агресії.

Кирило Буданов наголосив, що українці — це незламний народ єдиної соборної та сильної держави. Він підкреслив, що ми захистимо нашу незалежність і відновимо територіальну цілісність нашої країни.

Раніше ми розповідали про те, як РФ впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру.

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