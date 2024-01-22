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Щоб вберегти державність — потрібно єднатися! Привітання Зеленського з Днем Соборності України 2024

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Січня 2024, 09:51
Привітання Зеленського з Днем Соборності України
Фото: Сайт президента України

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