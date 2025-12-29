С наступающим Новым годом 2026: поздравления в картинках, стихах и своими словами

Декабрь неумолимо перелистывает свои последние страницы — вскоре мир и Украина в частности встретят Новый 2026 год. Для нас идущий год выдался не из легких, но украинцы не теряют веру в лучшее и прилагают усилия для этого.

Верить в силу пожеланий или нет — дело каждого и каждой, однако часто искренние слова на праздник поднимают настроение! Так что ты сможешь найти поздравления с наступающим Новым годом 2026 в картинках, прозе и стихах далее в материале.

Поздравления с Новым годом 2026 в картинках

Поздравления с наступающим Новым годом 2026 в стихах

Хочешь верь, хочешь не верь,

Новый год стучится в дверь,

Поздравляю от души,

Пусть все сбудутся мечты!

Будет радость, настроение,

И огромный позитив

Чтобы елочки сверкали,

Волшебство произошло,

Чтоб о чем бы не мечтали,

Всё свершилось, всё сбылось!

***

С Новым годом! Пусть льется рекой

В дом огромное чистое счастье.

Пусть успех поспешит к вам домой.

Красоты вам, стабильности, страсти.

***

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!

***

Среди зимы и холодов есть место, где всегда

Мне рады, любят, помнят, ждут, скучают иногда —

Моя родня, мой близкий круг любимых и родных.

Поздравить с праздником хочу вас, милые мои!

Пусть будет в Новый год в домах уютно и тепло!

Хочу, чтоб каждому из вас по-крупному везло!

Чтоб мечты скорей сбылись и планы исполнялись!

А мы почаще, дорогие, по праздникам встречались!

***

Этот змеиный Новый год

Пусть нам счастье принесет!

Путь добро волшебной змейкой

В Новый год к нам приползет!

Санта-Клаус, как факир

Ты приручишь этот год!

Будет в доме нашем мир

И достаток без хлопот!

Поздравления с наступающим Новым годом 2026 своими словами

Прошлый год был не из легких, поэтому в грядущем 2026 году искренне желаю всем нам украинской победы. Пусть родные и близкие будут здоровы, а дома всегда царит согласие и спокойствие. Осуществление всех планов и мечтаний, смелости к открытию нового и искренних чувств! С Новым годом!

***

Поздравляю с Новым 2026 годом! Счастья, много радости и объятий, здоровья и воплощения всех заветных мечтаний! Пусть этот год принесет только хорошие известия, а все плохое обходит ваш дом! С праздником!

***

В Новом 2026 году желаю тебе почувствовать все счастливые мгновения жизни, умножать любовь и иметь рядом самых верных друзей! Пусть преуспевание в карьере и личной жизни придет к тебе и останется на весь год. Искренне желаю победы — личной и всеукраинской!

***

Поздравляю с наступающим 2026 годом! Пусть он принесет незыблемую веру в себя и еще больше моральных и физических сил! Каждый из нас загадает в Новый год что-то очень важное. И пусть это желание обязательно сбудется!

***

В новогоднюю ночь хочу пожелать тебе немного упрямства, которое позволит добиваться всего, чего хочешь! Не соглашайся на меньшее и уверенно говори: нет! тому, что не заслуживает внимания! Удачи тебе и крутых свершений в грядущем, 2026 году!

Новый год во время войны становится особым временем национального единства и сопротивления. Читай патриотические поздравления с Новым годом.

